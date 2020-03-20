«Пил. Бил. Оскорблял». Почему подросток-отличник из Каменецкого района напал с топором на отца

Источник материала: Tut.by

17-летний житель города Высокое Артем Е. подозревается в покушении на убийство . По версии следствия, 26 февраля парень несколько раз ударил топором по голове своего отца. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии в реанимации, парень сидит в СИЗО. Мать подозреваемого рассказала TUT.BY, что происходило у них в семье и почему ее сын схватился за топор.



Подозреваемый Артем Е. Фото: соцсети

О произошедшем месяц назад в Высоком вспоминают до сих пор. В некоторых магазинах города, говорят мама и учительница Артема, даже стоят коробочки для пожертвований на адвоката для парня, который сейчас находится в следственном изоляторе. Уже, говорит мама, собрали около 2 тысяч рублей. Местные о мальчишке отзываются тепло, характеризуют исключительно положительно, а плохого за ним либо не замечали, либо не помнят.

В Высоковской школе Артем был почти отличником. Средний бал аттестата после 11 классов — выше 8, рассказала TUT.BY его бывший классный руководитель Наталия Ивановна.

— Учился хорошо, очень дисциплинированный, ответственный, добрый. Первый придет всегда на помощь. О нем плохого ничего сказать не могу, только хорошее, — говорит педагог.

— На учете семья не состояла. Ребенок адекватный, хороший. Он никогда ни на что не жаловался, ни на его семью никто не жаловался. Поэтому мы даже предположить не могли, что такое может случиться, — говорит завуч школы Наталья Бовш.

После 11 классов Артем хотел поступать в Брестский госуниверситет. На бюджет он не прошел по баллам, вернулся в Высокое и подал документы в местный сельскохозяйственный колледж, чтобы год не терять. Там и учился вплоть до задержания.

«Наташа, как ты с ним живешь?!»

Преподаватели подчеркивают: о том, что происходило в семье, никто не знал. Внешне все казалось благополучным: семья на учете не состояла, вопросов по успеваемости или поведению к Артему не было, родители учебой сына интересовались и посещали собрания. Чаще в школу приходила мама, но папа тоже созванивался с классной по поводу сына.

— Он и школу всегда посещал. Если отсутствовал, то только по уважительной причине. Для нас это [преступление] было большим шоком, — рассказала Наталия Ивановна.

Артем — единственный ребенок в семье. Мама Наталья и отец Валерий в браке уже 18 лет. Оба работают. Она — в торговле, он — в брестской строительной фирме. Жили в многоквартирном доме.

Знакомая семьи Валентина рассказала TUT.BY, что атмосфера в семье была напряженная.

— Артем — отличный мальчик. Спокойный, тихий, всегда здоровался, всегда помогал: дрова носил, воду качал. Очень хороший. Ни с кем не дружил, никого домой не водил, не пил, не курил. Просто красота, а не дите. Что там случилось, бог его знает. Довел его уже тот отец. Он же пил по-страшному, обзывал его матами-перематами. Я говорила его жене: «Наташа, как ты с ним живешь?! Я бы с ним и часа не выдержала». Его и первая жена бросила: бил. И эту мучил, бедную. А Наташа же хорошая, спокойная: и наварит, и постирает, и помоет. А он вытворял такое, — причитает Валентина.

Вспоминает соседка и еще один эпизод из жизни соседа: за несколько дней до нападения мужчина грозился свести счеты с жизнью.

— Я зашла в хату, а на люстре веревка висит. Мне аж плохо стало. Я ему говорила: «Иди вешайся в сарай, чего ты в хате вешаешься». Он довел ее [Наталью] так, что невозможно. Здоровый бугай… Его задерживали за пьянку, хотели в ЛТП забрать. Еще бы пару раз забрали, то, может, и отправили бы. А видите, как получилось…

«Синяков он мне не оставлял»

По словам матери Артема Натальи, первое время после рождения сына все у них было благополучно, а потом Валерий запил.

— Все было очень сложно, — говорит женщина. — Выпивал муж часто. Он работал посменно: два через два. Было такое, что два дня он работает, два дня пьет. Проблески трезвости у него бывали, но только тогда, когда ему самому этого хотелось. Чем дольше мы жили, тем реже он был трезвым.

По словам Натальи, последний раз ее муж длительное время не употреблял в конце лета прошлого года. Под алкоголем, вспоминает женщина, Валерий всегда был нервный.

— Все начиналось со скандалов. Они возникали по любому поводу: паутина на потолке, слишком громко перед ним поставила тарелку с едой, не в той позе сижу, задержалась на работе, не так оделась.

Во время ссор Валерий поднимал на жену руку, утверждает Наталья.

— Он умел делать так, чтобы было больно, но синяков не оставалось. Я вешу около 50 килограммов, муж — в два раза больше. Он не сдерживал себя. В меня или в сына могло лететь все, что под рукой находилось.

— А к Артему он как относился?

— Артемом он на людях очень гордился, но дома пытался самоутвердиться за его счет.

— Бил сына?

— Я ему не позволяла. Всегда становилась между ними. Я постарше, я уже пожила. Если он что-то со мной сделает, себя не жалко. Но сына надо защитить. Артема он только оскорблял.

По словам Натальи, если отец был дома, сын после школы приходил к ней на работу, чтобы не оставаться с ним наедине.

— Муж любит пьяным по городу походить. Частенько его в таком виде встречали одноклассники сына. Они, конечно, не могли промолчать: мол, смотри, какой у тебя папа. В этом плане Артем, можно сказать, даже стыдился его, — рассказала мама подозреваемого.

О насилии со стороны мужа Наталья в милицию не заявляла. Говорит, опасалась, что без синяков ее заявление не примут, а муж за это ей отомстит. Шесть лет назад, когда соседка вызвала на Валерия милицию, Наталья оказалась «крайней».

— Я оказалась виноватой, по мнению мужа, за то, что позволила милиции его забрать из квартиры. Он тогда три дня провел в милиции, я заплатила штраф. И все. Сказал, что я испортилась и вышла у него из доверия.

На развод Наталья тоже не подавала: боялась, что сына оставят жить с отцом.

— Я гражданка Украины и в Беларуси живу по виду на жительство. Вот почему я это все терпела. Мне уйти некуда было. Я здесь одна, при разводе не факт, что сына оставили бы со мной. Тем более Валера работал, получал зарплату выше, чем у меня, квартира, где мы жили, — его. Родственников у меня в Беларуси нет. Мне просто могли не оставить сына, — объяснила женщина.

По словам Натальи, муж иногда грозился свести счеты с жизнью. Однако она считает, что супруг делал это «на публику».

«Артем даже в письмах старается меня не расстраивать»

В день нападения, 26 февраля, Наталья была дома, но не может рассказывать обстоятельства трагедии, так как дала подписку о неразглашении.

По версии следствия, вечером сын поссорился с отцом и ударил его несколько раз топором по голове. Потерпевший упал, а Артем, предположив, что отец умер, ушел в другую комнату.

Скорую на место происшествия вызвала мать. Отца доставили в больницу, а Артема забрали в СИЗО. Мама сына пока не видела — из-за эпидситуации в учреждении ограничили личные встречи. Пока Наталья с Артемом могут только переписываться.

— Артем даже в письмах старается меня не расстраивать. Пишет так, чтобы я о нем не беспокоилась. Пишет, что сидит в двухместной камере, что сосед у него чуть-чуть старше, но они с ним нормально общаются. Пишет все что угодно, лишь бы я не волновалась, — рассказала Наталья.

С мужем Наталья также пока не виделась — по тем же причинам. О его самочувствии она знает от врачей. Муж все еще в реанимации, состояние тяжелое. Прогнозы медики пока не дают.

«Наказание должно быть соразмерным»

В отношении Артема возбудили уголовное дело за покушение на убийство. По закону, ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье, что и за оконченное преступление. Ему как несовершеннолетнему грозит срок до 12 лет лишения свободы.

— Мы надеемся, что суд разберется в этом деле. Да, действительно, преступление было — и наказание должно быть. Только соразмерное, — считает мама мальчика.

Номер общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия — 8−801−100−8−801. Она работает каждый день с 8 до 20 часов. Сюда могут обратиться жертвы насилия, свидетели, те, кто опасается попасть в подобную ситуацию. По вторникам (с 8.00 до 20.00) и субботам (с 14.00 до 20.00) консультирует юрист. В остальное время звонки принимают психологи. Помощь оказывается бесплатно, конфиденциально и анонимно.

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