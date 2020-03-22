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Назначен помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики БеларусьПомощником депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь назначена Алена Иосифовна ПАНКОВЕЦ.

Родилась в г.п. Логишин в 1978 году. В 2004 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «история». До назначения работала инспектором по кадрам, секретарем в КУП «ДРОЦ «Свитанак».

Телефон приемной депутата Палаты представителей и члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8 (0165) 31-74-46.

 
 
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> Помощником депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь назначена Алена Иосифовна ПАНКОВЕЦ. Родилась в г.п. Логишин в 1978 году. В 2004...
 
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