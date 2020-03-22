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В Могилеве эксперт-группа X-Factor прослушала более трех сотен голосов

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания продолжает поиск Х-Factor. Команда популярного шоу составила график кастингового турне и каждые выходные в нон-стоп-режиме прослушивает таланты в разных городах. Позади - предкастинг в Гродно. В эти выходные вокальный радар активно работал в Могилеве

Желающих показать свои способности с каждым днем все больше. Сейчас на электронной почте и в соцсетях Белтелерадиокомпании фактически 3 тысячи заявок. В Могилеве эксперт-группа прослушала более трех сотен голосов.

Агентство теленовостей не осталось в стороне. Впервые наша съемочная группа поехала не просто освещать предкастинг, а поучаствовать. Вызов приняла Лидия Заблоцкая - культурный обозреватель АТН.

Кстати, она родом из Могилева. А еще вы наверняка ее помните: в 2011-м представила Беларусь на детском "Евровидении" и с "Ангелами добра" заняла третье место. Хотя сейчас она журналист, но на день сменила профессию. 

Казалось, моя вокальная карьера завершилась ровно в момент поступления на журфак. Не пела я действительно долго, но ради такого эксперимента, пожалуй, вспомню все распевания. И если для всего Агентства теленовостей это эксперимент, то для зрителей - пошаговая инструкция к действию. Прямо сейчас я нахожусь в нашем ньюс-руме, здесь обычно мы готовим информацию к эфиру, но сделаем исключение. Первый шаг: регистрируемся для кастинга в Могилеве. Анкету можно найти на сайте tvr.by.

С рабочего корабля сразу отправляемся на вокальный бал. И поедем налегке. Ведь на предкастинге не нужна фонограмма, песни исполняют без музыки, акапельно. Да и туфли не поют. Потому без концертных костюмов. С собой - только голос.

Наш пункт назначения - самая масштабная концертная площадка области. Дворец культуры. Раз в два года здесь собираются исполнители "Золотых шлягеров", в этих же коридорах на старте карьеры распевались народные и заслуженные - Афанасьева, Ланская, Елфимов, Подольская, IOWA. Как понимаете, стены дворца слышали многих.

В Могилеве эксперт-группа X-Factor прослушала более трех сотен голосов


Зона регистрации - первая точка, куда направляется каждый участник. Свой заветный номер в общем списке по стране я пока не получила. Для начала требуется заполнить вот такую анкету. Она же и попадет в руки жюри, благодаря ей они смогут собрать первые факты о вокалисте.

Кроме стандартных ФИО, возраста и места работы, пункт с просьбой написать свою самую яркую и необычную историю. Именно за нее сможет зацепиться жюри в разговоре после песни. Желательно этот пункт не игнорировать. В дополнение - договор. Подписывая его, даем право на использование вашего выступления для показов в эфирах.

Дописываем нужные данные, еще раз читаем договор и получаем заветные три цифры. Теперь они - мое второе имя.

Между регистрацией и выходом на сцену примерно час. Потому участники могут и настроиться, и сделать селфи на память, да и просто познакомиться. И ни намека на напряженную обстановку.

Отвлечемся на статистику. Предкастинг в Могилеве пылал разнообразием. Возрастные рамки - от 16 и до 70 лет. Только процентов 30 - профессиональные вокалисты, студенты местных творческих колледжей и вузов. В остальном...

И пусть эти люди поют лишь на домашних праздниках и в машине, важно другое - их невероятная история, искренность в общении и мотивация участвовать в Х-Factor. Вот как пример - администратор автомойки.

Или же самая старшая участница кастинга. Мария Иосифовна не скрывает цифры в паспорте: женщине уже за 7 десятков, но чувствует себя на все 18. Раньше работала воспитателем в детском саду, а 20 лет назад от любви к романсам не устояла. Решила быть сама себе продюсером. Лично шьет концертные наряды, знает могилевских журналистов поименно и уже провела десятки сольников. Кстати, родственница певицы Зены.

Встретили мы и человека с уникальной фамилией. Владимиру Президентову 53 года.

Сразу после всплеска эмоций на сцене - откровенный и спокойный разговор с редактором. Здесь уже готовы достать все скелеты из шкафа, узнать подробные факты из жизни.

Финальный этап пройден. Теперь можно не волноваться. Осталось ждать лишь список с именами тех, кто прошел в кастинг Х-Factor. Будет ли там мое имя - неизвестно. Но вы можете попробовать свои силы уже в следующий четверг. Предкастинг пройдет в Гомеле. 
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Белтелерадиокомпания продолжает поиск Х-Factor. Команда популярного шоу составила график кастингового турне и каждые выходные в нон-стоп-режиме прослушивает...
 
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