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О большой и креативной семье Соколовых - в новой серии проекта "Родные люди"
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВместе проще справиться с любой ситуацией. А дружной семьей - тем более.
Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и обустраивают большой дом, где каждому найдется место для творчества. Это все о семье Соколовых. Агентство теленовостей готовит новую серию проекта "Родные люди". О большой и креативной семье расскажем уже в этот четверг. А пока познакомимся с героями.
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Вместе проще справиться с любой ситуацией. А дружной семьей - тем более. Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и обустраивают большой дом, где...
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