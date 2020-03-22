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О большой и креативной семье Соколовых - в новой серии проекта "Родные люди"

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вместе проще справиться с любой ситуацией. А дружной семьей - тем более.

Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и обустраивают большой дом, где каждому найдется место для творчества. Это все о семье Соколовых. Агентство теленовостей готовит новую серию проекта "Родные люди". О большой и креативной семье расскажем уже в этот четверг. А пока познакомимся с героями.

 
Теги: Новости
 
 
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Вместе проще справиться с любой ситуацией. А дружной семьей - тем более. Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и обустраивают большой дом, где...
 
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