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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О новинках сезона аттракционов. Интервью с главным инженером Минскзеленстроя Владимиром Бабивским Ранняя весна позволила раньше времени приступить к благоустройству парков и скверов после зимы. А это значит, что и аттракционы заработают совсем скоро. Сейчас...

Ранняя весна позволила раньше времени приступить к благоустройству парков и скверов после зимы. А это значит, что и аттракционы заработают совсем скоро. Сейчас специалисты как раз проводят так называемую расконсервацию. Го новинках сезона