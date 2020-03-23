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О новинках сезона аттракционов. Интервью с главным инженером Минскзеленстроя Владимиром Бабивским
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРанняя весна позволила раньше времени приступить к благоустройству парков и скверов после зимы. А это значит, что и аттракционы заработают совсем скоро. Сейчас специалисты как раз проводят так называемую расконсервацию. Главный инженер Минскзеленстроя Владимир Бабивский рассказал о новинках сезона (видео).
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Ранняя весна позволила раньше времени приступить к благоустройству парков и скверов после зимы. А это значит, что и аттракционы заработают совсем скоро. Сейчас...
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