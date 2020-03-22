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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2019 год белорусские здравницы подытожили рекордными показателями Разумеется, пандемия сказывается и на туристическом рынке Беларуси. Фирмы оказались в сложном положении - они просят своих клиентов переносить, а не отменять...

Разумеется, пандемия сказывается и на туристическом рынке Беларуси. Фирмы оказались в сложном положении - они просят своих клиентов переносить, а не отменять намеченные путешествия.На неделе в Минспорта предложили ввести налоговые и арендные каникулы для турагентств. Задача - поддержать их на плаву и не дать обанкротиться, ведь в таком случае не выиграет никто.Уже ясно, что экспорт услуг просядет. В такой ситуации многим санаториям и агроусадьбам предстоит переориентироваться на внутренний рынок. Что для этого нужно - снизить цены или поменять концепцию - бизнес решает сейчас, накануне открытия нового сезона.получил путевку в оздоровительный тур по стране и узнал, чем привлекателен отдых в Беларуси.Хозяин усадьбы Василий Фролов - потомственный пчеловод. Поэтому фишку для нового бизнеса долго не искать не пришлось. И даже холодное время года, вроде бы "не сезон" - не помеха экскурсиям.После - дегустация меда, мастер-классы, баня и музыкальные вечера. В год здесь принимают около 10 тысяч туристов. География - от Литвы до Китая. И так во всем Воложинском районе. Каждая усадьба - часть кластера.Сообща продвигают услуги и обмениваются гостями. В выигрыше - все.Василий понимает, что этим летом с гостями из-за границы будет сложнее. Говорит - не беда, есть спрос и среди белорусов. А чтобы заинтересовать людей отдыхать на родине, каждый хозяин должен развивать конкурентное преимущество своего домика в деревне.Такой же подход - и восточнее столицы. В усадьбе под Березино ставка на тихий и полезный отдых с оздоровлением и процедурами… нетипичными для Беларуси.Но в пятницу вечером на участке - белорусы. Искусственный водоем постоянно привлекает заядлых столичных рыбаков. Приезжают сюда уже не впервые, говорят, этим летом визиты могут стать только чаще.Туризм в стиле "эко" уже давно претендует на лидерство в отрасли. Количество усадеб растет - за прошлый год почти на 12 процентов. Чтобы быть конкурентным и на внешнем, и на внутреннем рынке важно не только гостеприимство, а еще соответствие европейским стандартам. Это же касается и еще одного важного направления отдыха в Синеокой.Санаторий на берегу самого большого озера в Беларуси. Большая территория, уютные номера и шведский стол трижды в день - фактически система All inclusive. Но словом "отель" здравницу просят не называть: все-таки медицинская составляющая - наш бренд.Подход к каждому клиенту - индивидуальный. В первый день терапевт назначит все необходимые процедуры. Их можно пройти даже в субботу и воскресенье - у санатория, который работает в условиях рынка, выходных просто нет. И еще одна опция, которая дает значительный плюс бюджету здравницы - СПА-салон. Есть даже эксклюзив - восковая комната.Примерно половина отдыхающих - иностранцы. В топе стран - Латвия, Литва и, конечно, Россия. Сегодня санаторий загружен на 80 процентов. И соседей - более чем достаточно. Интересуемся, может, сначала думали отказаться от планового оздоровления?Немного официальной статистики. Прошлый год белорусские здравницы подытожили рекордными показателями - почти полтора миллиона отдохнувших и самая высокая заполняемость за 10 лет. Благоприятный прогноз - и на 2020-й. Первые два месяца - в штатном режиме, дальше - динамика под вопросом. Однако все необходимые меры уже приняты.Туристический сезон только начинается. Совсем скоро майские праздники - ударные и хлебные для всей отрасли. На мини-каникулы занято уже около 70 процентов мест - и бронь пока никто не отменяет. Наши усадьбы и санатории рады видеть гостей независимо от дня недели, времени года и любых внешних трудностей. И вдвойне приятно, когда эти самые туристы - белорусы, которые сделали выбор в пользу отдыха без виз и границ.