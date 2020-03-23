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Пять человек пострадали в результате взрыва на складе ракетного завода под Мурманском

23.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пять человек получили травмы в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Пять человек пострадали в результате взрыва на складе ракетного завода под Мурманском
Фото «Известия»

Пожара после взрыва не было.

Рассматриваются разные версии случившегося. По одной из них, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу флота.

Белта

 
 
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Пять человек получили травмы в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС. По...
 
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