Суд над руководителем кружка, который курил марихуану с детьми, сделали закрытым

Источник материала: Tut.by

Рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего руководителя частного кружка робототехники, который, по мнению следствия, на уроках употреблял наркотики и склонял к этому своих учеников, сделали закрытым, сообщает портал hrodna.life.



Фото: 015.by

Напомним, руководителя частного кружка робототехники Гродно руководитель частного кружка по робототехнике курил марихуану вместе с учениками">задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены , что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.

Всего в деле трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

Судебные заседания по данному делу проходили в Гродно в течение двух недель . Суд опросил пострадавших и их представителей, выслушал свидетелей и рассмотрел материалы дела. В дальнейших заседаниях должен был дать показания обвиняемый и потерпевший с наибольшим количеством эпизодов.

23 марта судья решил сделать дальнейшее рассмотрение дела закрытым. Публично оглашать будут только решение суда.