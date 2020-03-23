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Зоопарк в Гродно корректирует режим работы

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродненском зоопарке для профилактики отменили традиционные массовые праздники по выходным дням, чтобы избежать большого скопления людей. Правда, посмотреть на зверей индивидуально можно без ограничений. Большинство питомцев находятся в открытых вольерах на улице. Террариум, обезьянник и птичник, тоже примут посетителей. Здесь усилили санитарную обработку помещений.  

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка: "В местах общественного пользования у нас проводится уборка уже несколько раз в день с протиранием поверхности дезинфицирующими средствами. Приматам мы делаем сейчас ультрафиолетовое облучение в помещениях с целью дезинфекции. И везде, где помещения именно с животными, куда люди заходят, мы тоже проводим кварцевание".

Чтобы обезопасить теплолюбивых животных из южных стран, в их вольерах проводится кварцевание.

 
 
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В Гродненском зоопарке для профилактики отменили традиционные массовые праздники по выходным дням, чтобы избежать большого скопления людей. Правда, посмотреть на...
 
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