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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зоопарк в Гродно корректирует режим работы В Гродненском зоопарке для профилактики отменили традиционные массовые праздники по выходным дням, чтобы избежать большого скопления людей. Правда, посмотреть на...

В Гродненском зоопарке для профилактики отменили традиционные массовые праздники по выходным дням, чтобы избежать большого скопления людей. Правда, посмотреть на зверей индивидуально можно без ограничений. Большинство питомцев находятся в открытых вольерах на улице. Террариум, обезьянник и птичник, тоже примут посетителей. Здесь усилили санитарную обработку помещений.Чтобы обезопасить теплолюбивых животных из южных стран, в их вольерах проводится кварцевание.