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Получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доставить продукты питания и лекарства пенсионерам и инвалидам поможет социальная служба Сегодня в нашей стране проживает порядка 830 тысяч граждан преклонного возраста. Почти у 160 тысяч - нет близких. Эту помощь окажут социальные работники и...

Сегодня в нашей стране проживает порядка 830 тысяч граждан преклонного возраста. Почти у 160 тысяч - нет близких., которых привлекут территориальные центры социального обслуживания населения. Они расположены в каждом районе страны. Их контакты можно найти на сайте Министерства труда и соцзащиты. Заявки также принимают по телефонам.Белпочта, чтобы дополнительно защитить пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, одновременно с выплатой пенсий на дому предоставляет возможность и оплату коммунальных услуг.