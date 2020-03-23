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Доставить продукты питания и лекарства пенсионерам и инвалидам поможет социальная служба
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в нашей стране проживает порядка 830 тысяч граждан преклонного возраста. Почти у 160 тысяч - нет близких.
Ирина Глинская, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "В рамках защиты пожилых людей обеспечить возможность получения ими необходимых лекарств через интернет. То есть, доставка на дом, чтобы не надо было посещать аптеку, чтобы купить необходимое. Есть механизм организации, каким образом этим людям, не заходя в поликлинику, получить рецепт на препараты, которые выписываются долгосрочно".
Белпочта, чтобы дополнительно защитить пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, одновременно с выплатой пенсий на дому предоставляет возможность и оплату коммунальных услуг.
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