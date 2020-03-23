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Россия разрешила белорусам транзит по своей территории
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкстренную помощь с выездом и необходимые указания можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих странах. Также сегодня стало известно, что транзит по своей территории белорусам разрешила Россия. Это касается тех, кто прибывает в Российскую Федерацию воздушным путем из третьих стран, причем отправиться на родину можно любым видом транспорта. Въезд для пребывания по-прежнему запрещен.
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Экстренную помощь с выездом и необходимые указания можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих странах. Также сегодня стало известно, что транзит по...
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