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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия разрешила белорусам транзит по своей территории Экстренную помощь с выездом и необходимые указания можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих странах. Также сегодня стало известно, что транзит по...

Экстренную помощь с выездом и необходимые указания можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих странах. Также сегодня стало известно, что транзит по своей территории белорусам разрешила Россия. Это касается тех, кто прибывает в Российскую Федерацию воздушным путем из третьих стран, причем отправиться на родину можно любым видом транспорта. Въезд для пребывания по-прежнему запрещен.