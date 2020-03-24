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В Минске эвакуируют торговый центр Dana Mall. Неизвестный сообщил о минировании

24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске эвакуировали торговый центр Dana Mall. В МВД сообщают, что от неизвестного поступило сообщение о минировании.


Фото: читатели TUT.BY

Читатели сообщают о том, что в 10.40 по громкоговорителям сообщили о пожарной опасности, людей попросили покинуть помещение. На место, по словам очевидцев, подъехала машина МЧС. Также на объекте работают кинологи, входы обклеивают желтой лентой.

В МВД сообщили, утром в столичной милиции получили электронные письма с сообщением об опасности в торговом центре Dana Mall.

Правоохранительные органы выехали для обследования территории.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам очевидцев, по громкоговорителям сообщили о пожарной опасности.
 
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