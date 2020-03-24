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Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую воду на две недели
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 11 мая в Минске начнут отключать горячую воду на две недели. Об этом
Пока точного графика отключения по адресам нет, людям об этом сообщат за месяц до начала работ.
В этом году будут ремонтировать транзитную магистраль № 41, которая связывает ТЭЦ-4 и пиковые водогрейные котельные. Протяженность этой магистрали — более трех километров. Также планируется реконструкция тепловой магистрали № 58. Она связывает и запитывает микрорайон Уручье. Работы будут вести возле Национальной библиотеки.
Если тепловые испытания пройдут успешно, горячую воду включат раньше.
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Воду начнут отключать с 11 мая. Пока точного графика отключения по адресам нет, людям об этом сообщат за месяц до начала работ.
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