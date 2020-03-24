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Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую воду на две недели

24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 11 мая в Минске начнут отключать горячую воду на две недели. Об этом сообщает «Минскэнерго».

Пока точного графика отключения по адресам нет, людям об этом сообщат за месяц до начала работ.

В этом году будут ремонтировать транзитную магистраль № 41, которая связывает ТЭЦ-4 и пиковые водогрейные котельные. Протяженность этой магистрали — более трех километров. Также планируется реконструкция тепловой магистрали № 58. Она связывает и запитывает микрорайон Уручье. Работы будут вести возле Национальной библиотеки.

Если тепловые испытания пройдут успешно, горячую воду включат раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Воду начнут отключать с 11 мая. Пока точного графика отключения по адресам нет, людям об этом сообщат за месяц до начала работ.
 
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