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«Ожидания и реальность совсем не совпали». Работники казино - об игре, людях и чаевых
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казино — это место, где люди выигрывают машины и проигрывают квартиры, где никто не замечает хода времени, где игрок может швырнуть в крупье пепельницу и где на столе может лежать миллион долларов. Мы пригласили в студию работников казино и залов игровых автоматах. Они рассказали о своих самых больших чаевых, неадекватных игроках и женах, которые пытаются вернуть мужей домой.
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«Человек может выиграть 100 000 долларов, а потом сразу же их проиграть».
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