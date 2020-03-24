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«Ожидания и реальность совсем не совпали». Работники казино - об игре, людях и чаевых

24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казино — это место, где люди выигрывают машины и проигрывают квартиры, где никто не замечает хода времени, где игрок может швырнуть в крупье пепельницу и где на столе может лежать миллион долларов. Мы пригласили в студию работников казино и залов игровых автоматах. Они рассказали о своих самых больших чаевых, неадекватных игроках и женах, которые пытаются вернуть мужей домой.

 
 
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«Человек может выиграть 100 000 долларов, а потом сразу же их проиграть».
 
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