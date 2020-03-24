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Еще 60 белорусских туристов вернулись домой чартером «Белавиа» из Внуково
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще шестьдесят белорусов вернулись на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, сообщает посольство Беларуси в России в
На чартерном рейсе авиакомпании «Белавиа» в Минск из аэропорта Внуково (Москва) прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины, говорится в сообщении посольства.
Напомним, из-за закрытых границ белорусы столкнулись с проблемой возвращения с курортов транзитом через московский аэропорт Внуково. Авиакомпания Utair, которая летала из этого аэропорта в Минск, прекратила полеты. И российские авиакомпании отказывались брать наших граждан на борт в азиатских странах в связи с тем, не могли обеспечить транзит в Беларусь через Внуково. В итоге проблему решили так: белорусских туристов, которые прилетают в этот аэропорт,
Все, кто возвращается в страну из-за границы, подписывают
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Еще шестьдесят белорусов вернулись на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, сообщает посольство Беларуси в России в телеграм-канале.
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