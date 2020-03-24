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Еще 60 белорусских туристов вернулись домой чартером «Белавиа» из Внуково

24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще шестьдесят белорусов вернулись на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, сообщает посольство Беларуси в России в телеграм-канале.

На чартерном рейсе авиакомпании «Белавиа» в Минск из аэропорта Внуково (Москва) прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины, говорится в сообщении посольства.

Напомним, из-за закрытых границ белорусы столкнулись с проблемой возвращения с курортов транзитом через московский аэропорт Внуково. Авиакомпания Utair, которая летала из этого аэропорта в Минск, прекратила полеты. И российские авиакомпании отказывались брать наших граждан на борт в азиатских странах в связи с тем, не могли обеспечить транзит в Беларусь через Внуково. В итоге проблему решили так: белорусских туристов, которые прилетают в этот аэропорт, забирает чартер «Белавиа».

Все, кто возвращается в страну из-за границы, подписывают памятку о самоизоляции на 14 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще шестьдесят белорусов вернулись на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, сообщает посольство Беларуси в России в телеграм-канале.
 
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