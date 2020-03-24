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Минобр: Школьные лагеря на весенних каникулах отменять не будут
24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьные лагеря во время весенних каникул отменяться не будут. Об этом
Весенние каникулы у школьников в этом году пройдут с 30 марта по 5 апреля.
«В учреждениях образования будут организованы и работать детские лагеря. Родители могут подать заявления в установленном порядке», — сообщает Минобр.
— Программа пребывания разрабатывается индивидуально в каждом учебном заведении с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий и рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения.
А вот последний этап республиканских олимпиад, который должен был пройти на весенних каникулах, пока отменяется и
Ранее Министерство образования рекомендовало «отказаться от проведения массовых мероприятий» и заявляло о том, что «будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий».
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А вот последний этап республиканских олимпиад, который должен был пройти на весенних каникулах, пока отменяется и переносится на более поздний срок.
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