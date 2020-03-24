Минобр: Школьные лагеря на весенних каникулах отменять не будут

Источник материала: Tut.by

Школьные лагеря во время весенних каникул отменяться не будут. Об этом сообщает Министерство образования Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Весенние каникулы у школьников в этом году пройдут с 30 марта по 5 апреля.

«В учреждениях образования будут организованы и работать детские лагеря. Родители могут подать заявления в установленном порядке», — сообщает Минобр.

— Программа пребывания разрабатывается индивидуально в каждом учебном заведении с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий и рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения.

А вот последний этап республиканских олимпиад, который должен был пройти на весенних каникулах, пока отменяется и переносится на более поздний срок . Как объяснили TUT.BY в министерстве, это довольно массовое мероприятие, в котором участвуют десятки учеников 9−11 классов. По этой причине олимпиады решили пока не проводить.

Ранее Министерство образования рекомендовало «отказаться от проведения массовых мероприятий» и заявляло о том, что «будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий».