В Минске вынесли приговор 13 наркоторговцам, среди них несовершеннолетний

Источник материала: Tut.by

В столице вынесли приговор в отношении распространителей наркотиков и психотропов. На скамье подсудимых оказались 13 человек, среди которых две девушки и один 16-летний парень. Все они были признаны виновными, сообщает пресс-служба Минского городского суда.



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На скамье подсудимых за распространение и сбыт наркотиков в составе организованной группы оказалось 13 человек, среди них гражданин Казахстана, двое девушек, и 16-летний парень — на момент совершения преступлений ему было 14 лет. Самому старшему из подсудимых сейчас 29 лет.

По решению суда самый молодой из обвиняемых должен провести ближайшие шесть лет в воспитательной колонии. Остальные подсудимые получили сроки от 8 до 12 лет, девушки в условиях общего режима, а парни — усиленного. Благодаря амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков десятерым, в в том числе несовершеннолетнему, сократили наказание на срок от года до двух лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в марте милиция задержала 12 человек, распространявших наркотики с помощью «закладок». Все они работали на интернет-магазин по продаже психотропов «Сытый батя» и действовали на территории Минска и пригородов, а расфасовкой занимались в загородном доме, который сняли для этих целей. Общались «закладчики» только через программы с шифрованием, а расчеты с клиентами производили через пластиковые карты и электронные кошельки. Трое из них уже задерживались за незаконный оборот наркотиков и на тот момент ожидали суда.