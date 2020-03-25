|
В Минске вынесли приговор 13 наркоторговцам, среди них несовершеннолетний
25.03.2020 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице вынесли приговор в отношении распространителей наркотиков и психотропов. На скамье подсудимых оказались 13 человек, среди которых две девушки и один 16-летний парень. Все они были признаны виновными,
На скамье подсудимых за распространение и сбыт наркотиков в составе организованной группы оказалось 13 человек, среди них гражданин Казахстана, двое девушек, и 16-летний парень — на момент совершения преступлений ему было 14 лет. Самому старшему из подсудимых сейчас 29 лет.
По решению суда самый молодой из обвиняемых должен провести ближайшие шесть лет в воспитательной колонии. Остальные подсудимые получили сроки от 8 до 12 лет, девушки в условиях общего режима, а парни — усиленного. Благодаря амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков десятерым, в в том числе несовершеннолетнему, сократили наказание на срок от года до двух лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в марте милиция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемые были задержаны в марте прошлого года. Они делали «закладки» с наркотиками в Минске и пригородах, за что теперь были приговорены к длительным срокам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)