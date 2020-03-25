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В Беларуси в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев

25.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев
В Беларуси в целях озеленения населенных пунктов в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский.

В прошлом году в Беларуси высадили 551,9 тыс. деревьев, что почти в три раза больше, чем в 2018-м, а также 516,9 тыс. кустарников (в два раза больше). «Все эти меры позволили в прошлом году увеличить площадь озелененных территорий в городах и районных центрах на 2592,3 га, а уровень озелененности достиг требуемого показателя (40% от общей территории) в 88 городах и районных центрах. В целом по стране этот показатель составляет 72%», — отметил начальник управления. По его информации, в прошлом году площадь озелененных территорий в жилых районах увеличилась на 1488,6 га, а уровень их озелененности достиг требуемого показателя (30%) в 103 городах и районных центрах.

«При этом необходимо учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, вблизи от стен зданий и сооружений», — отметил Николай Свидинский. В этом году планируется высадить 210 тыс. деревьев и кустарников, однако, по оценке специалистов ведомства, этот план будет перевыполнен.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Татьяна Коночук в свою очередь сообщила, что в прошлом году во время акции «Чистый водоем» было приведено в порядок 1,2 тыс. км береговой линии водоемов. Было также обследовано 625 мест родников, в этом году работа по их обустройству будет продолжена.

Уделяется особое внимание воинским захоронениям — в 2019 году более 7,6 тыс. памятников воинам и мемориальных комплексов были приведены в порядок. «В этом году эта работа, конечно же, продолжится. Ни одно воинское захоронение не останется без внимания», — подчеркнула Татьяна Коночук.

По информации БелТА.
Фото БелТА.

 
 
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> В Беларуси в целях озеленения населенных пунктов в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления...
 
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