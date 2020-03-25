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Сузили русло, приступили к пролетам. Как в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста
25.03.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно продолжают реконструкцию бывшего железнодорожногого моста, который станет автомобильным. Уже приступили к монтажу металлических пролетов, сооружают дополнительные стенки на опорах моста,
Реконструкцию
По словам специалистов, старый железнодорожный мост оказался очень хорошей базой для возведения нового автомобильного моста. При демонтажных работах выяснилось, что бетон стал только крепче, а по сравнению со строительством нового моста с нуля такая перестройка обойдется дешевле примерно на 30%.
Сейчас рабочие сооружают подпорные габионные стенки на опорах и готовятся к монтажу пролетов.
А пока были сняты старые пролеты, устроены рабочие площадки по русловым опорам и сделаны небольшие искусственные полуостровки в реке, чтобы рабочие могли дальше вести работы на третьей и четвертой опорах моста.
Также было сужено русло реки под мостом. Это, как говорят специалисты, тоже необходимо для дальнейшей реконструкции.
Приступили к монтажу металлических пролетов. Вес всех дополнительных конструкций на опорах нового моста — порядка тысячи тонн.
Длина нового моста составит 240 метров, а ширина проезжей части в одном направлении — 9 метров. Здесь оборудуют тротуарные дорожки шириной полтора метра и велодорожки шириной 4,5 метра.
Планируется, что уже к лету следующего года мост сдадут в эксплуатацию.
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Уже приступили к монтажу металлических пролетов, а также сооружают дополнительные стенки на опорах моста.
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