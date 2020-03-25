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Сузили русло, приступили к пролетам. Как в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста

25.03.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжают реконструкцию бывшего железнодорожногого моста, который станет автомобильным. Уже приступили к монтажу металлических пролетов, сооружают дополнительные стенки на опорах моста, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: grodnoplustv.by

Реконструкцию бывшего железнодорожного моста в Гродно начали в ноябре прошлого года. Он станет частью новой объездной дороги и соединит микрорайоны Вишневец и Южный с трассой М6.

По словам специалистов, старый железнодорожный мост оказался очень хорошей базой для возведения нового автомобильного моста. При демонтажных работах выяснилось, что бетон стал только крепче, а по сравнению со строительством нового моста с нуля такая перестройка обойдется дешевле примерно на 30%.

Сейчас рабочие сооружают подпорные габионные стенки на опорах и готовятся к монтажу пролетов.


Фото: grodnonews.by

А пока были сняты старые пролеты, устроены рабочие площадки по русловым опорам и сделаны небольшие искусственные полуостровки в реке, чтобы рабочие могли дальше вести работы на третьей и четвертой опорах моста.

Также было сужено русло реки под мостом. Это, как говорят специалисты, тоже необходимо для дальнейшей реконструкции.


Фото: grodnonews.by

Приступили к монтажу металлических пролетов. Вес всех дополнительных конструкций на опорах нового моста — порядка тысячи тонн.

Длина нового моста составит 240 метров, а ширина проезжей части в одном направлении — 9 метров. Здесь оборудуют тротуарные дорожки шириной полтора метра и велодорожки шириной 4,5 метра.

Планируется, что уже к лету следующего года мост сдадут в эксплуатацию.

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Теги: Гродно
 
 
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Уже приступили к монтажу металлических пролетов, а также сооружают дополнительные стенки на опорах моста.
 
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