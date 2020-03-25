Для одиноких пожилых жителей Глусского района в центре соцобслуживания населения работает горячая линия

Источник материала: Радзiма



Если вы одиноки и вам некому помочь, то в период распространения вирусных инфекций вы можете позвонить на телефоны горячей линии Глусского районного центра социального обслуживания населения. Мы решим вопрос по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств.

Телефоны: 8-02230-78-2-07, моб. +375 44 774-48-68

График работы горячей линии: понедельник — суббота: с 8:00 до 18:00, воскресенье — с 8:00 до 13:00.