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«В связи с возникшими обстоятельствами». Белгосцирк отменил представления
25.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгосцирк отменил представления и 29 марта завершает работу программы «Водная феерия. Фэнтези парк». Об этом
Программа «Водная феерия. Фэнтези парк» завершает свою работу 29 марта. Эти представления шли с февраля и должны были закончиться только в мае.
Как сказано в сообщении, в связи с возникшими обстоятельствами, представления отменяют 28 марта в 11 и 19 часов, а также 29 марта в 11 часов. Но 28 и 29 марта представления пройдут в 15 часов.
Билеты на отмененные мероприятия можно вернуть в кассах Белгосцирка с возмещением полной стоимости.
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«В связи с возникшими обстоятельствами». Белгосцирк отменил представления, 28 и 29 числа пройдут последние выступления.
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