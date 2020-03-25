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Новый «Виталюр» – полюбившиеся решения и новые удобные сервисы

25.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Супермаркет «Виталюр» открылся по адресу ул. Трусова, 30, для покупателей предусмотрена парковка на 84 места. Режим работы ежедневно 09:00 – 23:00. Для работы в новом торговом объекте принято 96 сотрудников, но еще открыты вакансии «повар», «продавец», «пекарь/кондитер». На 850 кв.м торговой площади представлено более 12000 наименований товаров. Все 10 касс оборудованы сканерами для самостоятельного сканирования и банковских карт, и карт лояльности торговой сети. Новый магазин соответствует всем требованиям и подходит для обслуживания разных категорий покупателей, в том числе людей с ограниченными возможностями. К услугам покупателей в торговом объекте – зоомагазин, здесь можно также приобрести живые цветы, аксессуары для мобильных телефонов, в скором времени откроется аптека и банкомат.\

– Третий «Виталюр» в Борисове – это супермаркет нового дизайна, но с полюбившимися покупателям решениями. При входе в магазин традиционно располагается фруктовая зона. Более 80% овощей и фруктов мы импортируем самостоятельно, что позволяет гарантировать высокий уровень качества и привлекательные цены. Также в ассортименте представлено более 150 наименований рыбы и морепродуктов – кулинарные изделия собственного производства, замороженная продукция, охлажденная. Товары с логотипом «Виталюр» – наша собственная торговая марка, а это более 550 наименований. Для каждого продукта из множества производителей мы выбираем оптимального по соотношению критериев и предоставляем своим покупателям товар высокого качества по выгодной цене. Кстати, в 2019 году наша собственная торговая марка победила в конкурсе «Выбор года», чем мы очень гордимся. Кроме вышеперечисленного, в магазине очень большой выбор продукции собственного производства, ассортимент которой постоянно обновляется, меняется в зависимости от сезона, или, например, как сейчас – с учетом Великого поста – технологи ввели в меню постные блюда. Что касается востребованных в настоящее время гречки, макаронных изделий и некоторых других категорий товаров, могу заверить, что все они имеются на складах в достаточном количестве и изменения цен на них не будет, – рассказал Александр Колесников, первый заместитель директора по розничной торговле ОДО «Виталюр».

Не только высокое качество товаров и выгодные цены – причины выбрать торговую сеть «Виталюр». Ритейлер предлагает покупателям удобные сервисы «за спасибо». 
– У многих людей сейчас очень высокий темп жизни. Чтобы облегчить домашние хлопоты покупателей по приготовлению еды, наша торговая сеть большое внимание уделяет дополнительным бесплатным сервисам. В новом магазине, открывшемся на ул. Трусова, 30, по просьбе бесплатно для вас почистят и разделают рыбу, замаринуют мясо или приготовят из него фарш, нарежут на слайсере сыр и колбасу. Также в супермаркете представлен «салат-бар» – место, где покупатель по своему выбору может собрать салат в бесплатную упаковку, кофе-поинт – кофейный сервис самообслуживания с доверительной продажей: кофе можно выпить, совершая покупки, а рассчитаться за него уже на выходе из магазина. Кроме этого, в торговом зале на всеобщем обозрении работают два повара – пиццер и сушист, и покупатели могут наблюдать процесс приготовления заказанного ими блюда. Вообще, наши покупатели – это наши гости, и мы очень дорожим доверительными отношениями с ними, – рассказала Елена Ситдикова, начальник отдела маркетинга ОДО «Виталюр».

Как и во всей сети, в новом магазине действуют условия программы лояльности с мгновенной гарантированной скидкой от 2% до 7% в зависимости от суммы чека. Все участники программы лояльности могут выбрать свой день клиента, когда скидка предоставляется в размере 7% и не зависит от суммы чека. Также карта «Виталюр» дает право участвовать в рекламной игре, в которой ежедневно разыгрываются денежные призы.

Для пенсионеров и многодетных семей действует скидка 7% каждый понедельник и 3% в остальные дни до 15.00. Кроме этого, все покупатели магазинов «Виталюр» могут принять участие в социальных проектах бренда, купив «Пакет добра» или «Товар добра».

Более подробно с благотворительными акциями, промоакциями и условиями программы лояльности торговой сети «Виталюр» можно ознакомиться на сайте www.vitalur.by  
или по короткому номеру телефона  7060.

Наталья НАЗАРЕНКО
УНП 100921458, ОДО «Виталюр»

 
 
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С уверенностью можно сказать, что у большинства покупателей магазины торговой сети «Виталюр» ассоциируются с широким рыбным ассортиментом, щедрыми промоакциями,...
 
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