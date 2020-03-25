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Ни один пожилой человек не должен остаться без внимания.

Марафон добра в Беларуси поддержали многие.

Принимают заявки и волонтеры отряда "Экос" Щучинской гимназии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры помогают пожилым людям Ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. Глава государства поручил всей вертикали власти подключиться к работе с теми, кто нуждается в помощи....

Глава государства поручил всей вертикали власти подключиться к работе с теми, кто нуждается в помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента. А в сам процесс уже вовлечены общественные организации. В каждом регионе готовы помогать и волонтеры, и простые белорусы. О человеческом отношении друг к другуЦелый день выезды на помощь, нередко и в ночные смены, когда и минуты свободной нет. Привыкнуть к работе в скорой сможет не каждый, рассказывает бобруйчанка Елена Кучинская. Сама в службе уже четверть века - серебряный юбилей.Медработник, а еще мама, бабушка, сама за рулем. В свободное от работы время и по велению сердца помогает тем, кто в эти дни остался дома один.Пара минут, чтобы заехать в центр социального обслуживания. Здесь Елена Кучинская частый гость. Узнать, кому нужна помощь, созвониться с адресатами. И в путь.Все-таки одинокие люди не избалованы общением. Поэтому для них волонтер еще и собеседник. И такое участие не остается без благодарности.В помощь пожилым людям работают горячие линии. Волонтеры предлагают сходить в магазин за продуктами, за лекарствами в аптеку. Только в Могилевском регионе 85 тысяч человек в поле зрения социальных служб.Помощь не знает границ. Причем объединяются целыми поселками. Агрогородок Бабиничи Оршанского района - не исключение. Здесь друг друга знают, поэтому и отношение к социальным работникам и волонтерам как к родным. Людмила Маслакова -одна из добровольных помощниц, которым всегда рады пенсионеры.Вместе с заказом продуктов, лекарств еще и памятка, как обезопасить себя в период подъема вирусных заболеваний. Ажиотажа, конечно, нет, но в день по паре просьб в районный центр соцобслуживания поступает. Порой и сами обзванивают пожилых.Дел много. Но успевают все совмещать с учебой. И даже успевают добраться до самых отдаленных поселков.Горячие линии в Щучине начинают работать в 9 утра и до самого вечера. Еще никому не отказали. Подключилась и местная власть. А на таких совещаниях, как это, обсуждаются вопросы, которые нужно решить в первую очередь.Такая помощь не ограничена сроками и совершенно бесплатная. Для этого у белорусов достаточно возможностей, а главное доброты.