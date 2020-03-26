По Минской области малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1 -6°С, местами -7 -9°С, максимальная днем +7 +12°С.
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Прогноз погоды на 26 марта
26.03.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
По Минской области малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1 -6°С, местами -7 -9°С, максимальная днем +7 +12°С.
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Прогноз погоды на 26 марта 2020 года от ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды».
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