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Новорожденную оставили с мамой, старших детей пока не вернули. Продолжение истории семьи из Гродно

26.03.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY писал Гродно забрали двоих детей и хотят забрать новорожденную. В ситуацию вмешались церковь и волонтеры">об истории гродненской семьи, которая оказалась в непростой ситуации: у молодых родителей уже трое детей, однако двух старших сыновей недавно изъяли. У органов опеки накопилось много претензий к родителям: у детей, мол, не было необходимой одежды, детского питания, отец на тот момент не работал, а весь доход семьи состоял из детских пособий. При этом семья снимала в городе квартиру, на оплату которой уходила большая часть дохода. 27 февраля женщина родила третьего ребенка — дочь, которую могли также забрать. Однако в вмешались церковь и волонтеры. И сегодня, 26 марта, маму и новорожденную малышку наконец выписали домой. Правда, старшие дети остаются пока в приюте.


pixabay.com

В среду, 25 марта, комиссия по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района собралась на заседание, чтобы рассмотреть возможность вернуть детей в семью и решить судьбу новорожденной девочки.

На встрече были также координатор Гродненской епархии по вопросам защиты материнства и семейных ценностей иерей Александр Гук и представители Гродненского центра защиты жизни «РадзiМа», которые готовы предоставить помощь маме с детьми и организовали для нее проживание в доме для матерей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах «Дом для мамы — Назарет».

В итоге было решено пока оставить двух старших детей в приюте, а новорожденную девочку, которая все это время находилась в роддоме с мамой, передать в семью.

В органах опеки рассказали, что будут наблюдать, как идут дела у мамы, а примерно через полтора месяца организуют еще одно заседание комиссии.

 — Есть положительная динамика. Мы будем проверять, как мама справляется со своими обязанностями. Во время заседания комиссии отец детей также четко ответил, что он будет делать, исходя из разработанного плана по защите прав несовершеннолетних. Здесь с его стороны есть понимание процесса и также положительная динамика, — рассказали TUT.BY в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района.

Отец детей уже устроился на работу и приводит в порядок свои документы: среди претензий органов опеки было и то, что отец, имеющий гражданство России, фактически не работал, имел лишь непостоянные подработки, а у семьи был маленький доход.

Руководитель Гродненского центра защиты жизни «РадзiМа» Марина Волочкова подчеркивает, что позиция организации и церкви осталась такой же: старших детей надо вернуть маме, у которой на данный момент есть все необходимые условия для проживания сыновей и новорожденной дочки.

 — С мамой заключен договор предоставлении социальных услуг и жилья на год с возможностью продления на срок до 5 лет. То есть она и дети в доме могут пользоваться на безвозмездной основе электричеством, холодной и горячей водой, электроприборами и бытовой техникой. Они обеспечены одеждой, обувью, постельными принадлежностями. Имеются необходимые продукты питания. Мы не видим никаких преград, чтобы старшие дети вернулись в семью, — говорит Марина Волочкова.

В свою очередь, мама детей направила письмо в комиссию по делам несовершеннолетних, где просит снова рассмотреть вопрос о передаче ей сыновей.

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Теги: Гродно
 
 
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В конце февраля женщина родила третьего ребенка, дочь, которую могли также забрать. Однако в вмешались церковь и волонтеры. В итоге, сегодня, 26 марта, маму и...
 
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