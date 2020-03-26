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«Галя, извини. Дайте "химию" какую-нибудь». 6 лет получил домашний тиран, который чуть не убил жену

26.03.2020 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Каменца получил 6 лет усиленного режима за неоднократные истязания бывшей жены и умышленное причинение ей тяжкого телесного повреждения, сообщают «Навіны Камянеччыны».


Фото: Иван Яриванович

Обвиняемый Николай последние 16 лет официально нигде не работал. С потерпевшей Галиной они развелись давно. Женщина пыталась переселить его в дом в деревне, но он вернулся к ней и бывшие супруги жили под одной крышей.

Николай стоял на учете в наркологии и часто выпивал. В состоянии опьянения он становился агрессивным, скандалил и поднимал руку на Галину. Несколько раз ссоры заканчивались вызовом милиции. Николая забирали в райотдел «протрезветь», а через несколько дней он извинялся и Галина его прощала.

Три года назад она все же довела дело до суда. Мужчину признали виновным в истязании, назначили «домашнюю химию» — и он вернулся отбывать наказание домой. Через некоторое время все пошло по новой. Однажды Николай вернулся домой пьяным и начал скандалить. Галина попыталась отправить его спать на веранду, но обвиняемый взял в руку нож и ударил бывшую жену в бедро, повредив артерию.

Затем Николай забрал у нее мобильник, выдернул из розетки шнур от стационарного телефона, забрал ключи от входной двери, запер раненую Галину дома и ушел.

Потерпевшая смогла доползти до домашнего телефона, вызвать скорую и открыть окно. После этого она потеряла сознание. Прибывшие медики нашли ее на полу практически без пульса. Они доставили ее в больницу и вызвали из Бреста сосудистого хирурга.

Операция длилась несколько часов. У потерпевшей были повреждены не только мягкие ткани и артерия, но и нервные окончания. Врачи справились. Галина выжила.

Уголовное дело в отношении Николая рассматривал суд Каменецкого района. Обвиняемый был уверен, что бывшая супруга его простит. Он даже писал ей письма из изолятора — просил принести теплые вещи или сигареты.

«Галя, извини, — сказал Николай в своем последнем слове и попросил не лишать его свободы. - Дайте „химию“ какую-нибудь».

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, и истязании, совершенное лицом, ранее судимым по этой статье.

Ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Номер общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия — 8−801−100−8−801. Она работает каждый день с 8 до 20 часов.

Сюда могут обратиться жертвы насилия, свидетели, те, кто опасается попасть в подобную ситуацию.

По вторникам (с 8.00 до 20.00) и субботам (с 14.00 до 20.00) консультирует юрист. В остальное время звонки принимают психологи. Помощь оказывается бесплатно, конфиденциально и анонимно.

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Теги: Брест
 
 
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