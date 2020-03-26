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В Минске более 50 кофеен имеет статус dog-friendly

26.03.2020 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Принято считать, что собака - лучший друг человека. А можно ли вместе с этим другом появиться в кафе, аптеке или магазине, например? Мы проведем дозор в Минске и разберемся в этом вопросе.  

Для начала разузнаем, что по этому поводу говорит нам закон о животных в общественных местах.  

"В соответствии с подп. 5.1 п. 5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834 "Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь" владельцам собак, кошек запрещается приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, такое требование не распространяется на собак-поводырей. 

Но небеда! В Минске существует проект, участники которого постоянно в поиске новых дружелюбных мест для людей с собаками. И более 50 кофеен в городе имеет статус dog-friendly,  то есть в кафе можно беспрепятственно заходить со своим четвероногим любимым другом. 

После согласования организаторы проекта берут на себя всю ответственность, а еще не забудут привезти корм, мисочки и все необходимое, чтобы гость и его питомец захотели снова посетить ваше заведение или креативное пространство. 

Команда преследует цель создать в Минске такую dog-friendly обстановку, где хозяева бы всегда убирали за своими питомцами на улице, где владельцы будут настолько внимательны к своим любимцам, что прохожим не приходится беспокоиться о своей безопасности.

Так-так, на двери кофейни видим  отличительный знак - наклейка, подтверждающая, что сюда можно заглянуть с животным.Отправляемся вместе с Александрой и  Лэсси в одну из кофеен Минска

В кафе, если возникнет необходимость, собаку даже покормят и нальют водички.В целом ситуация с нахождением хозяев с собаками в общественных местах неоднозначна: вроде бы постановление такую возможность исключает, но в то же время каждое учреждение определяет политику в отношении собак самостоятельно. Если у входа в заведение отсутствует всем известная наклейка "с собакой заходить запрещено", то пускать с питомцем или нет, решает персонал в зависимости от поведения и породы вашего четвероногого друга.

Учеными давно доказано, что собаки снимают стресс, снижают давление, а люди в их присутствии становятся дружелюбнее. Быть может, такие нововведения помогут сделать атмосферу заведения более открытой и спокойной! 

 
Теги: Минск
 
 
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Принято считать, что собака - лучший друг человека. А можно ли вместе с этим другом появиться в кафе, аптеке или магазине, например? Мы проведем дозор в Минске и...
 
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