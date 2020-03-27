Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве своего сына 15-летней давности

Источник материала: Tut.by

В суд передано уголовное дело об убийстве новорожденного 15-летней давности. В совершении преступления обвиняется мать ребенка, сообщает Следственный комитет .



Фото: ГКСЭ

3 ноября 2005 года на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи Ивацевичского района нашли завернутое в пакет тело новорожденного. В тот же день было возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось.

Работа по раскрытию преступления не прекращалась, только за 11 месяцев 2019 года следователи направили экспертам 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК.

В ноябре 2019 года для сравнительного исследования экспертам центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз предоставили образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.

Проведенным предварительным расследованием установлено, что осенью 2005 года обвиняемая по месту жительства родила ребенка. Затем она перекрыла новорожденному сыну дыхательные пути, в результате чего он скончался. Желая скрыть совершенное преступление, женщина завернула тело младенца в пластиковый пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома.