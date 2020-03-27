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Немного солнца и тепла, а потом метель. Погода в Гродно в выходные
27.03.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные потеплеет, но вечером в воскресенье станет морозно, пойдет мокрый снег,
В субботу днем будет +11…13°C. Переменная облачность и без осадков. Утром возможен небольшой туман
В воскресенье днем сплошная облачность, возможен дождь. Температура воздуха +8…10°C. Сильный ветер, который к вечеру усилится. Станет холоднее, столбик термометра опустится до -2°C. Пойдет мокрый снег, возможна метель.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные потеплеет, но вечером в воскресенье станет морозно, пойдет мокрый снег, добавится сильный ветер и метель.
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