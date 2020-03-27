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Немного солнца и тепла, а потом метель. Погода в Гродно в выходные

27.03.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные потеплеет, но вечером в воскресенье станет морозно, пойдет мокрый снег, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +11…13°C. Переменная облачность и без осадков. Утром возможен небольшой туман

В воскресенье днем сплошная облачность, возможен дождь. Температура воздуха +8…10°C. Сильный ветер, который к вечеру усилится. Станет холоднее, столбик термометра опустится до -2°C. Пойдет мокрый снег, возможна метель.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные потеплеет, но вечером в воскресенье станет морозно, пойдет мокрый снег, добавится сильный ветер и метель.
 
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