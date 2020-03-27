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Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

27.03.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Символические горсти земли с воинских захоронений и братских могил времен Великой Отечественной войны в Сенненском районе собрали в общую капсулу.

 Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Митинг, который прошёл в райцентре, в парке Трёх героев, стал завершением районного этапа международной акции «Во славу общей Победы!». Участниками мероприятия стали представители органов власти, общественных объединений, организаций и предприятий района.

Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

 

Фото Галины Жуковой.

 
 
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Символические горсти земли с воинских захоронений и братских могил времен Великой Отечественной войны в Сенненском районе собрали в общую капсулу.  ...
 
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