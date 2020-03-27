 Землю с воинских захоронений Сенненского района собрали в общую капсулу

Символические горсти земли с воинских захоронений и братских могил времен Великой Отечественной войны в Сенненском районе собрали в общую капсулу.
Митинг, который прошёл в райцентре, в парке Трёх героев, стал завершением районного этапа международной акции «Во славу общей Победы!». Участниками мероприятия стали представители органов власти, общественных объединений, организаций и предприятий района.
Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».
Фото Галины Жуковой.
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Символические горсти земли с воинских захоронений и братских могил времен Великой Отечественной войны в Сенненском районе собрали в общую капсулу. ...