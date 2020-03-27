Источник материала: Tut.by

27 марта в суде Московского района Бреста продолжилось рассмотрение уголовного дела 19-летнего Валентина Янучени, который в августе прошлого года разгромил топором «Евроопт» и угрожал милиционеру .



Фото: Скрин-шот видео

На заседании 27 марта зачитали показания свидетелей — друзей Валентина Янучени Никиты и Захара. Они живут в Минске и в суд явиться не смогли из-за занятости и «нежелания покидать жилище и перемещаться поездом». Причины неявки признали уважительными. На заседании гособвинитель Ирина Рубанова зачитала их показания, которые они давали на этапе следствия.

Никита рассказал, что обвиняемого он знает около пяти лет и считает его «немного странным» и «немного не от мира сего». Никита характеризует друга, как «человека без эмоций», но спокойного и доброго.

В день преступления Валик гулял со своим другом Захаром. Позже к ним подошел Никита. Он заметил, что из рюкзака обвиняемого торчала рукоять топора.

«Я удивился и спросил у Валика, зачем ему топор. На что он ответил, что купил его дедушке. Я в шутку сказал Валику: „Ты что?! Хочешь „Европу“ повторить ( нападение Владиславом Казакевичем с бензопилой в минском ТЦ „Европа“ в результате которого одна женщина погибла, еще двое пострадали — TUT.BY)?“ Валик ответил без эмоций: „Нет“», — зачитала показания свидетеля старший помощник прокурора.



Фото: МВД

Затем парни пошли к Никите домой выпить. Валентин в тот вечер «практически не пил» — сделал только пару глотков пива. Ближе к ночи он пошел домой.

«Валик в тот день ни на что не жаловался, никаких идей не высказывал. (…) Около 00.05 он сказал, что пойдет домой. Я ему предложил остаться ночевать у меня, но он сказал, что пойдет домой. Мы с Захаром его проводили и Валик ушел… Я лично у него никогда никаких приступов агрессии не видел», — рассказал Никита.

Похожую характеристику дал обвиняемому и второй его друг Захар. Он также отметил, что Валентин избегал тишины и всегда слушал музыку в наушниках.

«Он спокойный, усидчивый, добрый, неконфликтный. Я могу сказать, что он мухи не обидит. В поведении Валика я замечал странности. Мы могли ехать в автобусе, а у него могли непроизвольно дрожать руки или ноги. Когда я спрашивал, что с ним. Он отвечал „ничего“. Также Валик не любит тишину. Он всегда старался включить музыку. (…) Валик мог купить сигарет, надеть наушники и гулять по городу в одиночку. Мог так гулять часа четыре. Когда мы были вдвоем в квартире и было тихо, то я видел, что у него начинали дрожать руки. Он просил включить музыку. Когда я включал музыку, то руки у него переставали дрожать. У Валика не было никаких планов на будущее. Он не мог найти себя в жизни, и его это очень расстраивало», — рассказал на допросе Захар. — «Когда я узнал, что произошло, то был в шоке. Это вообще не похоже на его поведение».



Фото: МВД

После оглашения показаний свидетелей, в суде должен был выступить обвиняемый.

Напомним, Валентину Янучене предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: хулиганство, умышленное уничтожение имущества и угроза насилия в отношении сотрудника милиции. Парень признал вину только по первым двум. Он настаивает, что сотруднику милиции не угрожал и топором на него не замахивался.

Однако адвокат Валентина Янучени попросила суд выслушать ее подзащитного за закрытыми дверями.

— При допросе об обстоятельствах содеянного, в том числе о мотивах, возможно он будет говорить об интимной стороне своей жизни, которая не может быть разглашена, — объяснила защитник.



Фото: МВД

Гособвинитель не видела оснований для допроса обвиняемого в закрытом судебном заседании. Потерпевший милиционер также не считал это необходимым. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты и попросил журналистов покинуть зал. Свои мотивы Валентин озвучил за закрытыми дверями.

Видео: Следственный комитет

«Положи топор, пока ничего хуже не сделал»

Напомним, по версии обвинения, ночью 17 августа прошлого года Валентин Янученя топором разнес стеклопакеты дверей «Евроопта» и вошел в закрытый магазин. Там стал крушить все, что попадалось на глаза.

Государственный обвинитель зачитала длинный список поврежденного имущества частных компаний, которые арендовали в «Евроопте» торговые площади: мобильные телефоны, витрины, телевизоры, стеклянные двери, продукты питания, морозильник, бутылки с квасом, автомобиль Renault Sandero, который выставлялся у входа в торговый центр… Общая сумма причиненного ущерба — 32,3 тысячи рублей. Из них примерно половина — ущерб, нанесенный МТС.

Милицию на дебошира вызвал сотрудник службы безопасности торгового центра. Прибывший наряд попытался успокоить обвиняемого и задержать. Валентин отказывался выполнять их требования и не подпускал к себе. Затем и вовсе стал угрожать милиционеру, который приблизился к нему для задержания, и замахнулся топором.

— Я стал у него спрашивать, что случилось, — рассказал в суде потерпевший милиционер, — Может, его девушка бросила? Он сказал, что никто его не бросал, что он потерял смысл жизни. Я подошел к нему, чтобы задержать, но он стал в стойку. Мы с напарником остановились, опять начали его просить положить топор. Говорили: «У тебя же есть мать, отец, подумай о них, положи топор, пока ничего хуже не сделал». А если бы он выбежал на улицу с этим топором… Там же есть заведения, кафе, заправка.

Успокоился обвиняемый только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Как указано в материалах дела, парень был трезв и в здравом уме — осознавал противоправный характер своих деяний и мог руководить ими.

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