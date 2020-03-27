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Отмена рейсового автобуса и отсутствие аптеки — какие проблемы волнуют жителей деревни Черневичи на Борисовщине

27.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Деревня Черневичи находится в 30 километрах от Борисова. Здесь проживает более 300 человек. К сожалению, жизнь в деревне давно не кипит: закрыты почта, аптека, комбинат бытового обслуживания, детский сад, школа, магазин. Многие услуги теперь «на колесах».

— В Черневичах уже ничего не осталось! В нашем хозяйстве работает большинство людей предпенсионного возраста. Кто будет работать завтра? Чем привлекать в нашу деревню молодежь? О каких перспективах на селе вообще можно говорить? — сетует Людмила Липницкая, пришедшая на профсоюзный прием в контору местного сельскохозяйственного предприятия.
— Только клуб нам, пенсионерам, оставили, — добавляет Нина Абрамова. — Для чего он нам? А теперь еще сняли и автобусный рейс…

Дело в том, что раньше в деревню заезжал автобус. И жители Черневичей и соседней деревни Осово могли к девяти утра доехать на нем до города. Но в автопарке посчитали этот рейс нерентабельным и сняли. Теперь первый автобус отправляется отсюда в 10:30. Да и до остановки нужно пройти расстояние больше километра (автобус проходящий). Для людей пожилого возраста это солидное расстояние.
— А жителям Осово до остановки вообще нужно добираться 7 километров. Шутка ли, пенсионеру столько пройти?! Ведь не у каждого есть личный автомобиль, — сетует Валентина Жизневская. — Утром выехать из деревни мы не можем. До города доезжаем лишь к обеду. Как, к примеру, попасть к врачу (узкому специалисту) или анализы успеть сдать? Даже денег снять негде, банкомата в деревне нет. А это значит, нужно ехать в город. Ранний рейс оставили только на дачный сезон. Но мы же не дачники. Проживаем здесь постоянно.
— Маршрут будет возобновлен только на время дачного сезона: с 1 апреля до 1 октября, — пояснил председатель Гливинского сельского совета Дмитрий Липницкий. — В зимний период на этом маршруте пассажиропотока нет. Дело в том, что на местное сельхозпредприятие организован подвоз работников из Борисова. Рабочие имеют возможность доехать на этом автобусе. Остаются пенсионеры, которым нужно не каждый день ехать в город…

Шла речь во время приема и о медицинских услугах на селе. Обслуживание жителей деревни Черневичи осуществляется Забашевичской врачебной амбулаторией. На территории же самой деревни имеется фельдшерско-акушерский пункт, который не функционирует в полном объеме: амбулатория не укомплектована врачом общей практики, прием ведет фельдшер. Врач-терапевт приезжает в деревню один раз в неделю.
— После обращения на телевидение у нас возобновил работу ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. Ред.). Там начал вести прием фельдшер. За это спасибо. Екатерина Сергеевна прекрасный специалист, — говорит Елена Александровна. — Актуальным остался вопрос с приобретением лекарств. Некоторые можно приобрести у фельдшера, но их не хватает. Раньше была передвижная аптека. Потом стало не выгодно ездить из Борисова к нам, и ее отменили. Может, как-то можно открыть аптеку в деревне при ФАПе?
— Вопрос действительно важный. Особенно сейчас, в период заболеваемости. Постараемся выяснить, что можно здесь предпринять. Возможно, необходимые лекарства мог бы привозить с собой врач. Нужно детально изучить вопрос, — ответила председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Елена Зябликова.

Также сельчан волновал вопрос ремонта дорог, в частности, участок на въезде в деревню.
— Этот участок ремонтировали не единожды. Дело в том, что рядом с ним расположен мехдвор, по которому ездит сельскохозяйственная техника. И дорога приходит в негодность. Ямочный ремонт произведем в течение весны. Полностью поменяли дорогу на агрогородок Забашевичи. Остался проблемный участок на улице Восточной в этом агрогородке. Проблему знаем. Его также отремонтируем, — пообещал Дмитрий Липницкий.
С вопросом к помощнику прокурора Борисовского района Анастасии Манжулиной обратилась жительница Черневичей Валентина Николаевна. Ее сын работает на одном из предприятий Борисова. Парня обвиняют в «злостном» преступлении: кто-то доложил руководству, что мужчина курил в неположенном месте, и теперь его хотят привлечь к дисциплинарной ответственности, лишив всех надбавок. Анастасия связалась с руководством профкома предприятия, напомнив, что взыскание и проступок должны быть соразмерны.

Ни одно обращение, поступившее во время профсоюзного приема в Черневичах, не осталось без внимания. Вопросы взяты на контроль и будут решаться в установленном порядке соответствующими структурами.
Председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Елена Зябликова отметила, что приемы такого рода не только ценны в плане восстановления справедливости, но и повышают правовую грамотность населения:
— Человеку не приходится ехать к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную консультацию у себя в городе, деревне или даже на предприятии. Помимо профсоюзных юристов, на приеме присутствуют работники прокуратуры.
— Если выезжаем в сельскую местность, присоединяется и местная администрация, — продолжает член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. — Как, к примеру, на этом приеме — присутствовали председатели сельсовета и местного хозяйства. Анализ обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан. Далее по актуальности идут вопросы применения жилищного, пенсионного законодательства. На выездных профсоюзных приемах в районе основное внимание уделяем сельскохозяйственной сфере. В зимне-весенний период работники этой отрасли могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость и, как следствие, уменьшение оплаты труда.

Алена Дроздовская, фото автора

https://www.mlyn.by/

 
 
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В центре внимания профсоюзов 26 марта оказались проблемы жителей деревни Черневичи Борисовского района. Здесь прошел выездной прием граждан. На вопросы сельчан...
 
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