Народные приметы на 29 марта

Источник материала: Газета Авангард

Православная церковь 29 марта отмечает память трех святых мучеников: Трофима, Папы и Саввина.

Именинниками в этот день являются Трофим, Тимофей, Денис, Александр, Емельян, Антон, Иван, Павел и Юлиан.





Обычно к этому дню снег уже почти полностью таял, санный путь заканчивался. Надо было загонять сани во двор и готовить телегу – летний «транспорт» русского крестьянина. Но перед тем как запрячь в нее лошадь, надо тщательно осмотреть телегу, исправна ли она? Вдруг надо менять спицы в колесах, или же сами колеса. А, может, обода уже устарели, и их следует обновить?

Конечно, сани и телеги уже ушил в небытие. Изменились и виды транспорта. Но, тем не менее, в конце марта любому водителю будет полезно оглядеть свой автомобиль, проверить его и подготовить к летнему сезону. Особенно, если машина зимой стояла в гараже.

Приметы: