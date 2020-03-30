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Ветер и даже снег. Погода в Гомеле на неделе
30.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Думали, что зима все? Не тут-то было. Доставайте пуховики и шапки — в ближайшие два дня они понадобятся,
В понедельник днем +4°С и ветер.
Во вторник около нуля, мокрый снег и северный ветер порывами 15 м/с.
В среду снова ветрено, утром все еще ноль, но днем уже +5°С.
В четверг теплее — днем до плюс семи.
В пятницу северный ветер сменится на южный, и как результат — +9°С.
Хорошей недели, друзья, — и оставайтесь дома!
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Думали, что зима все? Не тут-то было.
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