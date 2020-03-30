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Ветер и даже снег. Погода в Гомеле на неделе

30.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Думали, что зима все? Не тут-то было. Доставайте пуховики и шапки — в ближайшие два дня они понадобятся, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник днем +4°С и ветер.

Во вторник около нуля, мокрый снег и северный ветер порывами 15 м/с.

В среду снова ветрено, утром все еще ноль, но днем уже +5°С.

В четверг теплее — днем до плюс семи.

В пятницу северный ветер сменится на южный, и как результат — +9°С.

Хорошей недели, друзья, — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Думали, что зима все? Не тут-то было.
 
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