Ветер и даже снег. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Думали, что зима все? Не тут-то было. Доставайте пуховики и шапки — в ближайшие два дня они понадобятся, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник днем +4°С и ветер.

Во вторник около нуля, мокрый снег и северный ветер порывами 15 м/с.

В среду снова ветрено, утром все еще ноль, но днем уже +5°С.

В четверг теплее — днем до плюс семи.

В пятницу северный ветер сменится на южный, и как результат — +9°С.

Хорошей недели, друзья, — и оставайтесь дома!

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