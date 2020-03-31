Иногородним сотрудникам 3-й больницы разрешили после смены оставаться в клинике и не уезжать домой

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились читатели. Они сообщили, что некоторых пациентов отделения офтальмологии 3-й городской клинической больницы Минска выписали досрочно в воскресенье, 29 марта. При этом в больнице также подготовили помещения для врачей, которые там смогут ночевать. Читатели задаются вопросом, с чем это может быть связано?



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Главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова Наталья Саевич пояснила, что клиника работает в штатном режиме, а пациенты офтальмологического отделения были готовы к выписке: их прооперировали, пролечили, оказали всю возможную помощь, и они должны были выписываться утром в понедельник, но чтобы разграничить потоки пациентов, их выписали в воскресенье.

— В отделении офтальмологии были выписаны те пациенты, которые подлежали выписке в понедельник. Учитывая, что у нас в понедельник идет большая госпитализация, чтобы потоки не пересекались, здоровых пациентов выписали заранее. Не был выписан ни один пациент, которому не провели оперативное лечение, — пояснила главврач.

По поводу помещений для медиков в больнице она отметила, что в их клинике трудится много иногородних, в том числе из Молодечно. И тем, кто живет далеко, предоставили возможность в сезон подъема ОРВИ оставаться в больнице.

— Учитывая, что они живут в Молодечно, что у многих достаточно пожилые родители, если им нужно, мы предоставили возможность остаться у нас. Сейчас остаются только четыре сотрудника — это средний медицинский персонал, — заметила главврач.