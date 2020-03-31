Задержан житель Борисовского района, совершивший поджог

Источник материала: Единство

28 февраля в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от спасателей о возможном поджоге кровли крыши строящегося дома, расположенного в городском микрорайоне «Север-3».

К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа с милиционером-кинологом Борисовского отдела охраны и служебно-розыскной собакой по кличке «Райд» (на снимке).

В ходе отработки прилегающей территории четвероногий напарник взял след и, пройдя более километра, привел правоохранителей к дому соседнего населенного пункта. Там был задержан мужчина, который позже сознался в содеянном.

Поджигателем оказался 49-летний ранее не судимый местный житель. Его действиям следователями дана правовая оценка.