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ОАО «Ратон» в Гомеле переплачивало посредникам при закупке товаров

31.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Открытое акционерное общество «Ратон» переплатило при закупках товаров через посредников, сообщили БЕЛТА в КГК.

ОАО «Ратон» в Гомеле переплачивало посредникам при закупке товаров

ОАО «Ратон» в 2017-2019 годах приобретало товары у посреднических организаций по завышенным ценам. Это выявили работники Комитета государственного контроля Гомельской области при проверке предприятия.

При работе с посредниками ОАО «Ратон» дополнительно затратило более Br250 тыс. Это привело к удорожанию выпускаемой электротехнической продукции, потребителями которой являются крупные промышленные и строительные организации Беларуси.

Как выяснилось, руководители и ответственные должностные лица ОАО «Ратон» даже не прорабатывали возможность закупки материальных ресурсов напрямую у производителей. В мае 2019 года они приобрели 1,5 тыс. клемм у столичной коммерческой организации, которая закупила их более чем в 15 раз дешевле у другого посредника. Только первому посреднику ОАО переплатило свыше Br6,7 тыс.

Комитет госконтроля Гомельской области предложил Минпрому принять меры для устранения выявленных недостатков, исключения необоснованных посредников из закупочных схем предприятия и повышения эффективности его деятельности. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для правовой оценки действий должностных лиц ОАО.

Белта 

 
 
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Открытое акционерное общество "Ратон" переплатило при закупках товаров через посредников, сообщили БЕЛТА в КГК. ОАО "Ратон" в 2017-2019 годах...
 
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