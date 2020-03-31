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Прощальная песня свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением
31.03.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПеред отлетом на север стая свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением. Эта таежная птица к нам прилетает на зимовку. И сейчас перед миграцией набирается сил. Их любимое лакомство - семена шишек и ягоды. Звук глиняных свистулек часто сравнивают именно с пением свиристелей.
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Перед отлетом на север стая свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением. Эта таежная птица к нам прилетает на зимовку. И сейчас перед миграцией...
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