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Прощальная песня свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением

31.03.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перед отлетом на север стая свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением. Эта таежная птица к нам прилетает на зимовку. И сейчас перед миграцией набирается сил. Их любимое лакомство - семена шишек и ягоды. Звук глиняных свистулек часто сравнивают именно с пением свиристелей.
 
Теги: Могилев
 
 
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Перед отлетом на север стая свиристелей порадовала жителей Могилева звонким пением. Эта таежная птица к нам прилетает на зимовку. И сейчас перед миграцией...
 
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