Курительная смесь СНЮС. Безвредная?

Источник материала: Единство

Снюс впервые появился в Швеции в 1637 году и до сегодняшнего времени он в большей мере производился и употреблялся именно в этой стране. Распространилось употребление снюса и в другие страны. Он стал чрезвычайно популярным в Норвегии, завоевал определенную популярность в странах ЕС, США, России и Беларуси. Во всех странах, кроме США, Швеции и Норвегии, его продажа была запрещена из-за его вредного влияния на организм.

СНЮС – бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак.

Его в виде порционных пакетиков или рассыпного табака помещают между десной и верхней (иногда нижней) губой на 5-30 минут для того, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. Это вещество не является только табаком. В его состав входит табак, вода как увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль или сахар как консервант.

В одной сигарете доза никотина составляет в среднем 6−8 мг, в самых крепких марках — до 15 мг на 1 г табака. В пакетике снюса содержание никотина достигает порядка 70 мг (!!!) на 1 г табака.

При этом табачная смесь держится за губой гораздо дольше, чем выкуривается сигарета, — не менее 30 минут. Соответственно в организм поступает больше никотина, привыкание развивается в разы быстрее и оно гораздо сильнее, чем зависимость от табакокурения.

Как и в случае со спайсами, основными потребителями снюсов в нашей стране является молодежь от 14 до 25 лет.

ВИДЫ СНЮСА

Промышленность выпускает два вида снюса:

порционный – упаковывается в небольшие, похожие на чайные, пакетики по 0, 3-2 г;

рассыпной – продается на вес в картонных упаковках с пластиковой крышкой.

Большая часть снюса выпускается без ароматизаторов и имеет вкус и запах табака. Однако есть и ароматизированные сорта с такими добавками, как мята, лаванда, лайм, кофе, ваниль, дыня, ментол, малина, бергамот, дыня, виски и пр. Чаще ароматизированный снюс продается в порционном виде.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СНЮСА

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую зависимость. Многие специалисты уверены, что физическая и психическая зависимость от снюса намного сильнее, и избавиться от нее крайне трудно. Именно поэтому по сложности лечения ее нередко ставят в один ряд, если не с наркотической, то с алкогольной или табачной зависимостью.

Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее (практические молниеносно), и зависимость от никотина выражена в большей мере. Даже при попытках держать снюс во рту всего 5-10 минут в кровь поступает большая доза никотина. Попытку заменять сосательным табаком курение можно сравнить с попыткой отказаться от приема легкого наркотика путем «перепрыгивания» на более тяжелый. Кроме того, наблюдения специалистов показывают, что многие «поклонники» снюса впоследствии вновь переходят на курение сигарет.

Потенциал развития зависимости зависит от скорости поступления психоактивного вещества в головной мозг. При сосании табака никотин попадает в мозг, минуя бронхи и легкие, намного быстрее. В самой распространенной среди потребителей порции снюса содержится в 5 раз больше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому зависимость от сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее. Нередко справиться с такой зависимостью без помощи специалиста просто невозможно.

ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСЕН СНЮС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. В этой возрастной категории он считается не только безопасным, но и модным. Кроме того, некоторые подростки начинают употреблять именно снюс, так как его прием не так заметен родителям как курение сигарет.

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как организм еще не сформирован окончательно. Снюс наносит вред. Происходит:

- замедление и остановка роста;

- нарушение когнитивных процессов;

- ухудшение концентрации внимания и памяти;

- повышенная раздражительность и агрессивность;

- ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям;

- более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы.

ОТКАЗ ОТ СНЮСА

Никто лучше родителя не знает своего ребенка. Внимательная мама в состоянии заподозрить, что происходит что-то не то. И вот с этим «что-то не то» надо идти к специалистам. Никотиновая зависимость от снюсов развивается практически молниеносно и бывает настолько сильной, что «перерасти» ее невозможно. Зачастую, чтобы избавиться от тягостного пристрастия, необходима долгая и кропотливая работа с целым рядом специалистов.

Бросить курить сигареты, а тем более отказаться от приема снюса, очень нелегко. Многим никотинозависимым для успеха необходима не одна, а несколько попыток для борьбы с пристрастием к табаку. Самостоятельные попытки только в 5% случаев оказываются успешными, и эта форма зависимости считается одной из самых непобедимых. Расстаться с нею можно только при комплексном подходе и проведении психологической реабилитации.

Выбор метода лечения никотиновой зависимости определяется индивидуально и зависит от многих факторов: стажа и способа приема табака, особенностей характера и личности, возраста. Эффект лечения зависимости от снюса или курения должен закрепляться психологической реабилитацией зависимого. Такой комплексный подход помогает снижать вероятность рецидивов в будущем и формировать стойкую установку на отказ от употребления табачных изделий в любом виде.

А.А. ЛАЗАРЕНКО, помощник врача-гигиениста ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»