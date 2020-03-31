В колонии в Орше нашли повешенным заключенного. Семья не верит в суицид

Источник материала: Tut.by

В исправительной колонии № 8 в Орше 25 марта нашли повешенным на собственной робе заключенного Дмитрия Семчика. 27-летний мужчина отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и, по словам семьи, в тот момент находился в шизо. В суицид родные не верят.



Дмитрий Семчик. Фото из архива семьи.

По словам брата и матери Дмитрия Семчика, в ИК № 8 в Орше он провел 8 месяцев. Осужден белорус был в России — туда он уезжал на заработки. Мужчину признали виновным в попытке распространения наркотиков и приговорили к 10 годам колонии. Осужденный же «просился в Беларусь — к матери и 5-летней дочери».

— В Беларуси был пересуд, и брата осудили по ст. 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотиков», дали ему 9 лет, адаптировав приговор, — говорит брат умершего Артем.

О смерти Дмитрия семья узнала 27 марта, через 2 дня после того, как его нашли повешенным. Сказали, что «это 100% было самоубийство».

— Никакого соболезнования никто не выражал. Мол, быстрее подпишите документы и уезжайте забирать тело из морга, — рассказывает брат Артем.

В морге, говорит мать Ирина, им не хотели дать осмотреть тело, но родные настояли — пришлось даже вызывать милицию.

— Приехал участковый милиционер и спросил, не оповещали ли нас о том, что на место происшествия должна была выехать следственная группа, осмотреть все и отфотографировать, в том числе тело сына. А в колонии нам никто ничего не сказал, — возмущена женщина.

Ирина, по ее словам, когда-то сама работала медсестрой в морге, поэтому тело сына осмотрела тщательно. Говорит, на нем было множество синяков, в том числе под ребрами, сломана кисть руки, сбит лоб.

— Мы хотели сфотографировать эти травмы, но нас выгнали из морга. Один снимок мать все же успела сделать — это фото лица. А травмы руки и ноги зафиксировали позже, забрав тело из морга домой, — говорит брат умершего Артем.

Синяки на теле погибших очень много обсуждали во время расследования и суда по делу найденного повешенным в Печах солдата Александра Коржича . Тогда и СК, и эксперты рассказывали о том, что трупные пятна и следы вскрытия родственники покойных часто принимают за криминальный след. Ответ на то, последствием чего стал след на теле, может дать только эксперт.

Семья считает, что это был не суицид. 29 марта, на следующий день после похорон, пришло письмо, которое Дмитрий писал из колонии 25 марта, в день смерти.

— Он просил, чтобы положили денег на телефон, говорил, что очень ждет свидания, которое одобрили на 12 апреля. А еще он просил сходить в ДИН в администрацию. Видимо, так он намекал на какие-то проблемы, иначе бы не просил. А написать прямо не мог — письма ведь читают. При этом он никогда не жаловался, не был каким-то рецидивистом. Все, кто его знает, отзываются о нем только положительно, — продолжает брат Артем.

Семья боится, что дело не станут расследовать тщательно — а «спишут на суицид».

— Вроде как говорили, что будет работать следственная группа, и через 30 дней нам дадут ответ, почему так произошло. Пока же мы записались на прием к руководству ДИНа на 31 апреля, — говорят родные заключенного.

Департамент исполнения наказаний МВД оперативный комментарий по этому факту TUT.BY не дал, попросив официальный запрос. Мы его отправили и, как только получим ответ, опубликуем его.

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