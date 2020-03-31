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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси появился первый таромат В Беларуси появился первый таромат - забирает пустые бутылки, а взамен выдает купоны на скидку в гипермаркет. На днях в Беларуси появился таромат. Он...

В Беларуси появился первый таромат - забирает пустые бутылки, а взамен выдает купоны на скидку в гипермаркет.На днях в Беларуси появился таромат. Он установлен частной фирмой и пока что выдает взамен пустых бутылок купон на скидку в сети крупных гипермаркетов.Емкость должна быть абсолютно пуста и с этикеткой. Бутылку нужно бросить в специальное отверстие, затем тара попадает на специальный барабан, сканер считывает со штрихкода форму, размер и материал бутылки.После автомат выдает чек со штрихкодом на скидку. Пока что депозитно-залоговая система в Беларуси не запущена. Ее планируют начать в течение ближайших двух лет.В рамках программы планируется установить около 1200 тароматов. Ожидается, что с появлением тароматов 90% тары из-под напитков будет попадать на переработку. Пока же вторую жизнь обретает только 30% пластиковых бутылок.