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В Беларуси появился первый таромат

31.03.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси появился первый таромат - забирает пустые бутылки, а взамен выдает купоны на скидку в гипермаркет.  

На днях в Беларуси появился таромат. Он установлен частной фирмой и пока что выдает взамен пустых бутылок купон на скидку в сети крупных гипермаркетов. 

Емкость должна быть абсолютно пуста и с этикеткой. Бутылку нужно бросить в специальное отверстие, затем тара попадает на специальный барабан, сканер считывает со штрихкода форму, размер и материал бутылки. 

После автомат выдает чек со штрихкодом на скидку. Пока что депозитно-залоговая система в Беларуси не запущена. Ее планируют начать в течение ближайших двух лет. 

В рамках программы планируется установить около 1200 тароматов. Ожидается, что с появлением тароматов 90% тары из-под напитков будет попадать на переработку. Пока же вторую жизнь обретает только 30% пластиковых бутылок. 

 
 
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В Беларуси появился первый таромат - забирает пустые бутылки, а взамен выдает купоны на скидку в гипермаркет.   На днях в Беларуси появился таромат. Он...
 
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