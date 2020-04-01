Мужчина отсудил конфискованную квартиру и даже уже подарил сыну - но прокуратура решила, что так не будет

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин, осужденный за взятки, опротестовал конфискацию квартиры после исключения такого наказания из УК — и выиграл. После вступления в силу решения суда в свою пользу мужчина подарил жилье сыну. Однако областная прокуратура не согласилась с таким решением суда — и квартира все же отойдет государству, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: prokuratura.gov.by

Жителя Могилева приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коррупционные преступления. По суду его квартира в областном центре была конфискована, однако он опротестовал это решение — после исключения конфискации имущества из уголовного кодекса Беларуси в июле 2019 года.

Суд Октябрьского района Могилева вынес решение в его пользу — и мужчина подарил возвращенную квартиру сыну.

Однако прокуратура области посчитала, что приговор суда нарушает интересы государства и опротестовала его.

Могилевский областной суд удовлетворил протест прокуратуры, отменив вынесенное районным судом решение.

Вслед за этим судом Ленинского района Могилева сделка по дарению была признана ничтожной.

Решение вступило в законную силу.