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Мужчина отсудил конфискованную квартиру и даже уже подарил сыну - но прокуратура решила, что так не будет
01.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин, осужденный за взятки, опротестовал конфискацию квартиры после исключения такого наказания из УК — и выиграл. После вступления в силу решения суда в свою пользу мужчина подарил жилье сыну. Однако областная прокуратура не согласилась с таким решением суда — и квартира все же отойдет государству,
Жителя Могилева приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коррупционные преступления. По суду его квартира в областном центре была конфискована, однако он опротестовал это решение — после исключения конфискации имущества из уголовного кодекса Беларуси в июле 2019 года.
Суд Октябрьского района Могилева вынес решение в его пользу — и мужчина подарил возвращенную квартиру сыну.
Однако прокуратура области посчитала, что приговор суда нарушает интересы государства и опротестовала его.
Могилевский областной суд удовлетворил протест прокуратуры, отменив вынесенное районным судом решение.
Вслед за этим судом Ленинского района Могилева сделка по дарению была признана ничтожной.
Решение вступило в законную силу.
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Мужчина отсудил конфискованную квартиру и даже уже подарил сыну - но прокуратура решила, что так не будет
Прокуратура не согласилась с таким решением суда - и квартира все же отойдет государству.
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