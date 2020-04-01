ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте российский врач получил три года колонии за сувенир из Италии, в котором нашли 0,7 г марихуаны

01.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста назначил 3 года колонии усиленного режима российскому врачу Вячеславу Спиридонову, у которого на польско-белорусской границе нашли пакетик смеси с содержанием марихуаны. Его россиянин легально купил в сувенирной лавке в Италии.


Вячеслав с сыном и женой. Фото: change.org

Вячеслав Спиридонов является гендиректором и врачом клиники «Лимфа» в Москве. Учреждение занимается лечением лимфедемы — хронического прогрессирующего заболевания, которое сопровождается сильными отеками рук и ног, а также нарушением питания кожных покровов. Ранее он также организовал обучение белорусских врачей методике, которая сейчас эффективно используется при лечении лимфедемы.

В прошлом году во время отпуска он посетил Италию. В сувенирной лавке Милана Вячеслав приобрел пакетик с надписью: «легальный канабис». Домой он возвращался на личном автомобиле через пункт пропуска «Брест». На белорусской стороне границы его остановили и во время досмотра обнаружили в поясной сумке Вячеслава, между водительским удостоверением и паспортом, тот самый пакетик с «веществом растительного происхождения».

27 января Вячеславу Спиридонову огласили приговор. Его признали виновным в незаконном обороте и перемещении через границу наркотического вещества. В обвинении сообщается, что на территории Евросоюза он приобрел марихуану массой не менее 0,70 грамма, часть которой выкурил, а остальное хранил при себе и перевез через границу на своем автомобиле.

Суд первой инстанции признал Вячеслава Спиридонова виновным и назначил 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией автомобиля, как средства совершения преступления.

Обвиняемый с приговором не согласился. Родственники Вячеслава опубликовали онлайн-петицию с требованием оправдать врача. Они настаивали, что в его действиях нет состава преступления:

«Приобретая этот пакетик и перемещая его через границу, он знал, что это не наркотик, и что в нем отсутствует запрещенное вещество».

Защита Спиридонова также просила провести повторную экспертизу.

«Мы хотели, чтобы провели именно количественное определение этого ТГК (тетрагидроканнабинол — основное психоактивное вещество конопли. — Прим. TUT.BY), а они провели качественную экспертизу. Это грубо говоря, если взять килограмм чая и бросить туда один грамм марихуаны, то они покажут, что это килограмм марихуаны, а не килограмм чая с 1 граммом марихуаны. Мы пытались к этой мысли подвести, что там сотые доли, которые не вызывают психотропного эффекта. Это не наркотическое вещество», — рассказала в интервью агентству «Sputnik» жена Вячеслава Екатерина.

31 марта в Брестском областном суде рассмотрели жалобу Вячеслава Спиридонова на приговор, сообщает пресс-служба суда. Судебная коллегия исключила спецконфискацию автомобиля. В остальной части приговор оставили без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осужденный Вячеслав Спиридонов является основателем и врачом клиники «Лимфа».
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветераны Великой Отечественной войны и пострадавшие от последствий войны получат денежную помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика