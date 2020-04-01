В Бресте российский врач получил три года колонии за сувенир из Италии, в котором нашли 0,7 г марихуаны

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста назначил 3 года колонии усиленного режима российскому врачу Вячеславу Спиридонову, у которого на польско-белорусской границе нашли пакетик смеси с содержанием марихуаны. Его россиянин легально купил в сувенирной лавке в Италии.



Вячеслав с сыном и женой. Фото: change.org

Вячеслав Спиридонов является гендиректором и врачом клиники «Лимфа» в Москве. Учреждение занимается лечением лимфедемы — хронического прогрессирующего заболевания, которое сопровождается сильными отеками рук и ног, а также нарушением питания кожных покровов. Ранее он также организовал обучение белорусских врачей методике, которая сейчас эффективно используется при лечении лимфедемы.

В прошлом году во время отпуска он посетил Италию. В сувенирной лавке Милана Вячеслав приобрел пакетик с надписью: «легальный канабис». Домой он возвращался на личном автомобиле через пункт пропуска «Брест». На белорусской стороне границы его остановили и во время досмотра обнаружили в поясной сумке Вячеслава, между водительским удостоверением и паспортом, тот самый пакетик с «веществом растительного происхождения».

27 января Вячеславу Спиридонову огласили приговор. Его признали виновным в незаконном обороте и перемещении через границу наркотического вещества. В обвинении сообщается, что на территории Евросоюза он приобрел марихуану массой не менее 0,70 грамма, часть которой выкурил, а остальное хранил при себе и перевез через границу на своем автомобиле.

Суд первой инстанции признал Вячеслава Спиридонова виновным и назначил 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией автомобиля, как средства совершения преступления.

Обвиняемый с приговором не согласился. Родственники Вячеслава опубликовали онлайн-петицию с требованием оправдать врача. Они настаивали, что в его действиях нет состава преступления:

«Приобретая этот пакетик и перемещая его через границу, он знал, что это не наркотик, и что в нем отсутствует запрещенное вещество».

Защита Спиридонова также просила провести повторную экспертизу.

«Мы хотели, чтобы провели именно количественное определение этого ТГК (тетрагидроканнабинол — основное психоактивное вещество конопли. — Прим. TUT.BY), а они провели качественную экспертизу. Это грубо говоря, если взять килограмм чая и бросить туда один грамм марихуаны, то они покажут, что это килограмм марихуаны, а не килограмм чая с 1 граммом марихуаны. Мы пытались к этой мысли подвести, что там сотые доли, которые не вызывают психотропного эффекта. Это не наркотическое вещество», — рассказала в интервью агентству «Sputnik» жена Вячеслава Екатерина.

31 марта в Брестском областном суде рассмотрели жалобу Вячеслава Спиридонова на приговор, сообщает пресс-служба суда . Судебная коллегия исключила спецконфискацию автомобиля. В остальной части приговор оставили без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.