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Какое оно, движение за МКАД? Смотрите сегодня в очередной серии "На контроле Президента"
01.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРасширение дороги от МКАД до деревни Новый Двор, о котором попросили работники "Белгипса" Президента в прошлую пятницу, по сути станет продолжением программы по развитию территорий между двумя кольцевыми дорогами. Какое оно, движение за МКАД? Смотрите сегодня в
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Расширение дороги от МКАД до деревни Новый Двор, о котором попросили работники "Белгипса" Президента в прошлую пятницу, по сути станет продолжением программы по...
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