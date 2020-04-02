Нотариусы рассказали, как принять наследство в Республике Беларусь, если вы находитесь за границей

Источник материала: Полесская правда



Нотариусы пояснили, как проживающие за границей родственники могут принять наследство в Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП).

Разъяснение касается случаев, когда умер родственник, который проживал в Беларуси или у которого осталось недвижимое имущество на территории республики, а приехать в страну до истечения срока на принятие наследства наследник не может в связи со сложившейся ситуацией, вызванной распространением вируса COVID-19.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство в этом случае можно направить в нотариальную контору или бюро почтой или телеграфом. Актуальная информация о том, с какими странами у Беларуси на сегодня действует почтовое сообщение, размещена на сайте РУП «Белпочта». Если такое заявление было сдано в отделение связи до того, как истечет срок для принятия наследства, но поступит к нотариусу по его истечении, оно считается своевременно поданным.

В отделении связи рекомендуется попросить предоставить информацию о принятии заявления для отправки (сделать снимок штампа о принятии отправления, сохранить чек, квитанцию и т.п.). Через форму для подачи электронных обращений на сайте БНП можно обратиться с просьбой довести до сведения нотариуса информацию о принятии наследства. Это позволит информировать нотариуса о волеизъявлении наследника и учесть его при оформлении наследственных прав.

Если отделения связи в стране пребывания наследника не принимают корреспонденцию, через электронное обращение на сайте палаты можно попросить проинформировать нотариуса о принятии наследства. После того как появится возможность приехать в Беларусь, необходимо обратиться в суд для признания наследника принявшим наследство. Обращения через сайт БНП не являются основанием для открытия наследственного дела и выдачи свидетельства о праве на наследство, но это дополнительные доказательства в суде.

В БНП пояснили, что для принятия наследства Гражданским кодексом предусмотрен 6-месячный срок с момента смерти наследодателя.