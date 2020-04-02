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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента седьмого созыва В парламентском портфеле не менее четырех десятков проектов законов. Многие из них готовы к рассмотрению. В повестке дня заседания Палаты представителей...

В парламентском портфеле не менее четырех десятков проектов законов. Многие из них готовы к рассмотрению. В повестке дня заседания Палаты представителей соглашение между Беларусью и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, с Молдовой - о социальном обеспечении и договор о Евразийском экономическом союзе в части формирования общего электроэнергетического рынка. А в Совете Республике после открытия сессии пройдет сегодня рабочее совещание для сенаторов - руководителей рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.