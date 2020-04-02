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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем и как необходимо дезинфицировать телефон, рассказали специалисты Бактерии на телефон могут попасть с ваших же рук, если вы до этого трогали другие поверхности. К примеру, кнопки лифта или поручни. И продержаться вирус на гаджете...

Бактерии на телефон могут попасть с ваших же рук, если вы до этого трогали другие поверхности. К примеру, кнопки лифта или поручни. И продержаться вирус на гаджете может несколько дней. Так что дезинфицировать телефон точно так же важно, как и руки. Чем можно обработать телефон и не повредить его, расскажет наш корреспондентАлеся - девушка общительная, болтать с подружкой по мобильному она может часами. Да и по работе ей часто приходится вести телефонные переговоры и отвечать на СМС.Ученые доказали, что на поверхности телефона бактерий скапливается больше, чем на ершике для унитаза. Так что гаджет нужно обязательно обеззараживать. Но каким средством это лучше делать, чтобы не повредить устройство? В аптеке продается множество антисептических средств: гели, спреи, салфетки.Много советов по дезинфекции гаджетов можно найти в интернете. Самый простой способ – протереть сотовый антибактериальной салфеткой или обработать мобильник ватным диском, смоченным водкой. А что же нам посоветует специалист по ремонту телефонов?Некоторые в борьбе с микробами используют бытовую химию - растворители и чистящие средства для мойки стекол. Этот метод крайне опасен для телефона, прибегать к нему не стоит ни в коем случае.Особенно тщательно нужно обрабатывать ту сторону гаджета, которая соприкасается с лицом. Если у вас есть чехол, его нужно снять и обработать отдельно.Итак, дезинфицировать телефон можно спиртосодержащим гелем или спреем. И обрабатывать его нужно хотя бы один-два раза в день.