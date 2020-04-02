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Чем и как необходимо дезинфицировать телефон, рассказали специалисты

02.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бактерии на телефон могут попасть с ваших же рук, если вы до этого трогали другие поверхности. К примеру, кнопки лифта или поручни. И продержаться вирус на гаджете может несколько дней. Так что дезинфицировать телефон точно так же важно, как и руки. Чем можно обработать телефон и не повредить его, расскажет наш корреспондент Наталья Хомич

Алеся - девушка общительная, болтать с подружкой по мобильному она может часами. Да и по работе ей часто приходится вести телефонные переговоры и отвечать на СМС.

Алеся: "Я очень часто держу телефон возле лица, а там много бактерий. Я обрабатываю его антибактериальными салфетками, но не уверена, что это помогает".

Ученые доказали, что на поверхности телефона бактерий скапливается больше, чем на ершике для унитаза. Так что гаджет нужно обязательно обеззараживать. Но каким средством это лучше делать, чтобы не повредить устройство?  В аптеке продается множество антисептических средств: гели, спреи, салфетки.

Наталья Драбеня, заведующая аптекой: "Поверхности можно обработать дезинфицирующим средством в виде геля, спрея, салфеток".

Много советов по дезинфекции гаджетов можно найти  в интернете. Самый простой способ – протереть сотовый антибактериальной салфеткой или обработать мобильник ватным диском, смоченным  водкой. А что же нам посоветует специалист по ремонту телефонов?

Алексей Шипко, мастер по ремонту мобильных устройств: "Не рекомендую протирать телефон влажными салфетками, потому что салфетки сделаны не на спиртовой основе и они оставляют влагу, которая не испаряется и может проникнуть в устройство.

Хлоргексидином и водкой лучше все-таки пользоваться для обработки рук, чем устройства, они сделаны с добавлением воды. В устройство может попасть влага, которая приведет к поломке устройства. 

В телефоне есть несколько участков, которые я рекомендую напрямую не обрабатывать антисептиком и не заливать водой.  Это слуховые динамики и нижние части, где почти всегда расположен  микрофон, зарядка".

Некоторые  в борьбе с микробами используют бытовую химию -   растворители и чистящие средства для мойки стекол. Этот метод крайне опасен для телефона, прибегать к нему не стоит ни в коем случае.

Особенно тщательно нужно обрабатывать ту сторону гаджета, которая соприкасается с лицом. Если у вас есть чехол, его нужно снять и обработать отдельно.

Итак, дезинфицировать телефон можно спиртосодержащим гелем или спреем. И обрабатывать его нужно хотя бы один-два раза в день. 

 
 
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Бактерии на телефон могут попасть с ваших же рук, если вы до этого трогали другие поверхности. К примеру, кнопки лифта или поручни. И продержаться вирус на гаджете...
 
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