Улицу Калиновского будут асфальтировать. Как пойдут автобусы и троллейбусы

В следующие выходные (11 и 12 апреля) часть улицы Калиновского будут асфальтировать. Поэтому общественный транспорт пустят по новому. Как именно, сообщает «Минсктранс».
На следующей неделе будут асфальтировать улицу Калиновского на участке от проспекта Независимости до Всехсвятской, 11. Вот такие изменения внесут в работу пассажирского транспорта.
Суббота, 11 апреля
Троллейбусы пойдут по таким маршрутам:
№ 37 со стороны диспетчерской станции «Уручье-4» — по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского и дальше по маршруту, в направлении «Уручье-4» — без изменений;
№ 61 со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» — по улицам Руссиянова, Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского и дальше по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Автобусы пойдут так:
№ 15 в направлении ДС «Славинского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Славинского, со стороны ДС «Славинского» — без изменений;
№ 91 в направлении диспетчерской станции «Калиновского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;
№ 139 со стороны остановки «Великий Лес» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;
Воскресенье, 12 апреля
Троллейбусы пойдут так:
№ 37 со стороны ДС «Уручье-4» — без изменений, в направлении ДС «Уручье-4» по улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта;
№ 61 со стороны ДС «Уручье-2» — без изменений, в направлении «Уручье-2» — по улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта, Шафарнянской, Руссиянова.
Автобусы пойдут так:
№ 15 от ДС «Славинского» — по улицам Славинского, Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта, Шафарнянской, проспекту Независимости и дальше по маршруту, в направлении ДС «Славинского» — без изменений;
№ 91 в направлении ДС «Калиновского» — без изменений, от ДС «Калиновского» — по улицам Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по маршруту;
№ 139 со стороны остановочного пункта «Великий Лес» — без изменений, от ДС «Калиновского» — по улицам Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, проспекту Независимости и далее по маршруту;
№ 921 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» — по улицам Седых, Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости, в обратном направлении — без изменений.
Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.