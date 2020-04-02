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Улицу Калиновского будут асфальтировать. Как пойдут автобусы и троллейбусы

02.04.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующие выходные (11 и 12 апреля) часть улицы Калиновского будут асфальтировать. Поэтому общественный транспорт пустят по новому. Как именно, сообщает «Минсктранс».


Фото: TUT.BY

На следующей неделе будут асфальтировать улицу Калиновского на участке от проспекта Независимости до Всехсвятской, 11. Вот такие изменения внесут в работу пассажирского транспорта.

Суббота, 11 апреля

Троллейбусы пойдут по таким маршрутам:

  • № 37 со стороны диспетчерской станции «Уручье-4» — по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского и дальше по маршруту, в направлении «Уручье-4» — без изменений;
  • № 61 со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» — по улицам Руссиянова, Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского и дальше по маршруту, в обратном направлении — без изменений.

Автобусы пойдут так:

  • № 15 в направлении ДС «Славинского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Славинского, со стороны ДС «Славинского» — без изменений;
  • № 91 в направлении диспетчерской станции «Калиновского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;
  • № 139 со стороны остановки «Великий Лес» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;

Воскресенье, 12 апреля

Троллейбусы пойдут так:

  • № 37 со стороны ДС «Уручье-4» — без изменений, в направлении ДС «Уручье-4» по улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта;
  • № 61 со стороны ДС «Уручье-2» — без изменений, в направлении «Уручье-2» — по улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта, Шафарнянской, Руссиянова.

Автобусы пойдут так:

  • № 15 от ДС «Славинского» — по улицам Славинского, Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта, Шафарнянской, проспекту Независимости и дальше по маршруту, в направлении ДС «Славинского» — без изменений;
  • № 91 в направлении ДС «Калиновского» — без изменений, от ДС «Калиновского» — по улицам Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по маршруту;
  • № 139 со стороны остановочного пункта «Великий Лес» — без изменений, от ДС «Калиновского» — по улицам Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, проспекту Независимости и далее по маршруту;
  • № 921 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» — по улицам Седых, Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости, в обратном направлении — без изменений.

Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

 
 
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В следующие выходные (11 и 12 апреля) часть улицы Калиновского будут асфальтировать. Поэтому общественный транспорт пустят по новому. Как именно, сообщает...
 
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