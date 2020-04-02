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Бобруйский район присоединился к акции "Во славу общей Победы"
02.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "Во славу общей Победы". Землю с братских захоронений времен Великой Отечественной войны и мемориалов собирают в специальные капсулы, чтобы затем доставить ее в крипту храма Всех Святых в Минске. В деревне Сычково у подножия Кургана Славы в честь героев 1-го Белорусского фронта и партизан прошел памятный митинг. Именно сюда была доставлена земля с почти сотни памятных мест района. Акция завершится в день 75-летия Победы.
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Бобруйский район присоединился к республиканской патриотической акции "Во славу общей Победы". Землю с братских захоронений времен Великой Отечественной войны и...
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