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Александр Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета

02.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рабочий четверг Президента  продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической ситуацией на таможне. Что происходит с транспортными потоками, насколько быстро оформляются товары первой помощи и продукты. Еще один важный момент -  здоровье специалистов в такой непростой сезон заболеваний. 

Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту, за январь-март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8 %. Теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам при необходимости вне очереди. Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе  ресурсов и оборудования хватает.


 
 
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Рабочий четверг Президента  продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической...
 
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