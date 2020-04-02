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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета Рабочий четверг Президента продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической...

Рабочий четверг Президента продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической ситуацией на таможне. Что происходит с транспортными потоками, насколько быстро оформляются товары первой помощи и продукты. Еще один важный момент - здоровье специалистов в такой непростой сезон заболеваний.Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту, за январь-март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8 %. Теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам при необходимости вне очереди. Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе ресурсов и оборудования хватает.